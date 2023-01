En primer plano: el mundo visto al detalle

Beauty and the Beast

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Underwater

"Buceando en el centro de False Bay, en Sudáfrica, me encontré con un pequeño parche de mejillones mediterráneos. Esta especie invasora es una bestia que remplaza la colorida vida marina en secciones menos profundas de algunos arrecifes con manchas oscuras. Mientras investigaba el impacto que estos mejillones estaban teniendo en esta sección particular del arrecife, encontré un hermoso pez klipfish de manchas azules (Pavoclinus caeruleopunctatus) encaramado entre las conchas de los mejillones. Me miró con cautela, observando mis intentos de luchar contra el oleaje mientras lo fotografiaba con una profundidad de campo reducida. Mi objetivo era capturar su belleza mientras suavizaba los bordes afilados de los mejillones. Un desafío no solo debido al limitado tiempo de inmersión que me quedaba, sino también por las olas que me llevaban de un lado a otro".

Nikon D850, Nikon 105mm macro 1/125, f/11, ISO100