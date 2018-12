Conoce los nuevos premios LUMIX de fotografía de vida silvestre

De la mano del Museo de Historia Natural de Londres y el certamen Fotógrafía Wildlife Photographer of the Year llegan los premios LUMIX otorgados por el público, y el cual busca reconocer las imágenes las imágenes mejor valorafas por el público durante la edición del Wildlife Photographer of the Year de este año 2018.

Ahora, los admiradores de la fotografía de vida silvestre de todo el mundo pueden elegir su favorito de entre las 25 imágenes preseleccionadas por el Museo de Historia Natural entre las más de 45.000 fotografías presentadas al concurso por fotógrafos de más de 95 países diferentes. La votación, que podrá realizarse en línea a través del siguiente enlace, permanecerá abierta, hasta las 14 horas del martes 5 de febrero de 2019.