Conoce a los finalistas del Sony World Photography Awards 2021

Muy a menudo en el arte moderno, y particularmente en la fotografía, los gatos son relegados a una posición de comedia. No pude evitar preguntarme por qué no deberían ser retratados de manera diferente. Después de haber trabajado tanto en la naturaleza muerta clásica como en la conceptual durante mucho tiempo, decidí probar algo inusual: permitir que estos hermosos animales interactúen con objetos, fondos y luz. Sí, mis colegas tenían razón en una cosa: es difícil. Pero demostré que es posible. Creo que también he demostrado que los gatos no solo son una fuente de diversión, sino que también pueden actuar como modelos serios.

Foto: Igor Kryukov / Professional, Still Life, 2021 Sony World Photography Awards