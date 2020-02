Conoce a los finalistas del Sony World Photography Awards 2020

Fotografía finalista en la categoría: Portraitures

Mi nombre es Chantal, tengo 30 años y vivo en Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo. Estaba cosechando las hojas de yuca cuando los vi. Eran unos veinte vestidos de soldados. Uno de ellos comenzó a quitarme la ropa. Me tumbó en el suelo y en el césped. Vi al hombre quitarse los pantalones. Este hombre me atrapó y se metió en mi vagina. Cuando comenzó a violarme, comencé a llorar. Cuando salía de mí, vi a otro desvestirse. También me penetró y comenzó a violarme. Los otros seguían de pie turnándose con sus armas. Este también me violó. Cuando terminó, otro se estaba quitando la ropa. Al darme cuenta de lo que estaban haciendo, me volví loca. Me perdí. Vi con mis ojos pero mi cerebro ya no estaba allí.

Foto: Denis Rouvre / Sony World Photography Awards 2020