Conoce a los finalistas del concurso MontPhoto 2022

Fotografía finalista en la categoría: Mundo subacuático

"En la isla de Noto, en la prefectura de Ishikawa, Japón, a principios del verano, si tienes suerte, puedes observar grandes bancos de medusas", cuenta Daisuke Kurashima, autor de esta fotografía. "Me fascinaron todas esas medusas que pude ver desde el barco. Tan pronto como entré en el mar, me rodee de una colonia de ellas. No importaba en qué dirección mirara, estaban allá donde mirase. ¿Qué podría ser más místico que esta visión?"

Foto: Daisuke Kurashima / MontPhoto 2022