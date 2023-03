La fotografía urbana se puede afrontar de muchas maneras, una de ellas es cuando el sol se pone y las luces de la ciudad se encienden. Es entonces cuando se pueden realizar una infinidad de fotografías, desarrollando la creatividad y la técnica fotográfica.

Para este proyecto fotográfico es necesaria una cámara de formato completo, para obtener la máxima calidad posible, y se pueden utilizar varias lentes, por ejemplo un 70-200 mm para detalles o un angular de 16-35 mm, 24 mm o similar para poder hacer encuadres muy abiertos de los edificios, de las calles y las personas que los habitan.

Composición y velocidad de obturación

Será vital no olvidar conceptos de la fotografía de arquitectura como los planos, los ejes y los puntos, tan esenciales para la composición. Además, en este caso, las luces también cobrarán gran importancia en la imagen. Los halos y la dirección de las luces formarán parte de la composición, siendo parte de la historia que se desee contar. Por eso, hay que fijarse tanto en los elementos fijos como en los móviles.

Los parámetros más comunes para esta disciplina fotográfica o una manera de realizar este tipo de imágenes es poner en la cámara el modo de prioridad de velocidad de obturación para detallar de manera fija la velocidad, por ejemplo, de un 1/60 a 1/14 si se quiere plasmar las luces, el paso de un vehículo en las calles de Madrid o un barco por los canales de Amsterdam, dependiendo de la velocidad del sujeto y de las luces. Se puede utilizar también el modo BULB de la cámara y, con un cable disparador, esperar hasta captar lo deseado en la imagen, decidiendo el fotógrafo in situ el tiempo de obturación.

Miry Fidalgo

Canales de Ámsterdam.

Trípode y movimiento

En muchas ciudades no dejan poner el trípode en la calle, en sitios icónicos o céntricos, a no ser que uno tenga autorización. Si es así, la opción es buscar lugares donde se puedan realizar fotografías con trípode y no estén tan transitados. Para ello, un trípode ligero pero lo suficientemente resistente para soportar el peso de la cámara y de la lente, y una rotula fuerte para poder cambiar el formato de vertical a horizontal sin que suponga un problema para obtener el encuadre deseado. También existen unos trípodes muy pequeños que se enganchan en barandillas, pero solo sirven si la cámara utilizada es bastante ligera.

Una imagen de larga exposición no siempre tiene que ser nocturna. Utilizando un filtro de densidad neutra, al entrar menos luz, la cámara necesitará más tiempo de exposición para medir de manera correcta y se conseguirá así el efecto deseado aunque todavía no sea de noche. Por ejemplo, se podrá captar el movimiento de las nubes del cielo o las personas de la escena en movimiento, si es que el fotógrafo quiere esos efectos en sus imágenes. Sin duda, controlar estas técnicas cambiará el resultado final de las fotografías.

Un día de lluvia será una gran ocasión para realizar fotografías diferentes, el agua en el suelo hará que los colores se saturen y el juego en la composición con los charcos será una oportunidad para obtener simetrías y reflejos muy atractivos.

Antonio Liébana

En algunas ciudades es necesario tener autorización para utilizar trípode en lugares turísticos.

Trucos: