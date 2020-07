All About Photo Awards 2020: "Es la fotografía estúpido"

La frase "La economía, estúpido" es una de las más populares en la historia de las campañas electorales de Estados Unidos. Se trata de una de esas que cualquier estudiante de publicidad está obligado a conocer y cualquier experto en la materia que se precie ha de tener siempre presente. Nacida en 1992 para atacar al candidato a la presidencia, H.W. Bush padre, fue empleada por su contrincante, Bill Clinton, para destacar los diversos y más esenciales aspectos de la economía, lo que en última instancia le llevó a hacerse con la presidencia del país.

La frase formaba parte de un cartel ubicado en las oficinas de la campaña presidencial de Clinton en el cual se recogían 3 puntos: 1.Cambio vs más de lo mismo; 2. La economía, estúpido; 3. No olvidar el sistema de salud. Y aunque se trataba poco más que un recordatorio interno, la segunda premisa del cartel trascendió fructuosamente a la esfera pública convirtiéndose en un elemento decisivo para tornar la balanza, contra todo pronóstico, a favor del futuro presidente Bill Clinton.

Poco después la frase se instaló en la cultura popular americana e internacional adoptando la forma "Es la economía, estúpido" como una fórmula destinada a destacar lo más esencial e importante de determinada situación y a día de hoy ha sido empleada para referirse a todo tipo de cuestiones. Hoy la tomamos prestada para presentaros las imágenes ganadoras y finalistas del certamen "All About Photo Awards 2020, The Mind’s Eye´s" que en su quinta edición, una vez más nos acerca a la fotografía en toda su esencia.