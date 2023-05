Las mejores fotografías del All About Photo 2023

Whitney Dafoe / All About Photo Awards 2023

Becoming wheelchair bound

Me he estado fotografiando viviendo con una enfermedad crónica llamada Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica (EM/SFC) para la cual no se ha encontrado una cura durante los últimos 13 años.

El proyecto sigue la progresión de mi enfermedad desde estar confinado en casa hasta tener que salir de mi apartamento y mudarme con mis padres para recibir asistencia, y luego continuar empeorando y quedar completamente postrado en cama, incapaz de hablar o moverme en absoluto y necesitando un tubo de alimentación.

He padecido EM/SFC durante 18 años, o desde que tenía 21 años. Pero gradualmente la enfermedad se ha vuelto más y más severa y en 2010 me quedé confinado en casa. Pasé mucho tiempo sin poder fotografiar nada en absoluto, lo cual fue un momento oscuro para mí emocionalmente. La fotografía ha sido mi principal salida creativa desde la escuela secundaria y sin ella me sentía perdida. Pero en 2010, tuve un gran avance; me di cuenta de que mi historia, la de vivir con una enfermedad crónica tan grave para la que no había cura era el tipo exacto de historia que me inspiraría para fotografiar y mostrar al mundo si estuviera sano. Así que giré la cámara hacia mí misma y comencé a hacer imágenes de las cosas que hacía todos los días. Fue revelador para mí, porque no solo pude hacer retratos de nuevo, sino que como yo era el sujeto pude dejar que la cámara entrara en mi vida completamente sin cuestionarla.

Estas imágenes son representaciones de momentos reales de mi vida y representaciones honestas de cosas por las que estaba pasando. Nunca pensé en estas imágenes como autorretratos. Dividí mi mente en fotógrafo y sujeto y pensé en ambos por separado. Siempre las llamé "fotografías documentales de mí mismo".

Un período oscuro siguió en 2013 y duró unos 7 años. Mi salud se desplomó y la situación se tornó extremadamente grave. Durante gran parte de este tiempo ni siquiera pude moverme.

Luego, en 2020, ocurrió un milagro. Tomé un medicamento experimental y lentamente comencé a mejorar un poco. Significaba que podía fotografiar de nuevo. Compré una DSLR y continué fotografiando usando mi teléfono. Al hacer estas imágenes, espero no solo hacer obras de arte interesantes y provocativas que hablen a las personas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y las enfermedades crónicas, y evoquen emociones e inspiración en los espectadores sin explicación, sino que también difundan la conciencia sobre EM/SFC. ?

Puedes leer una explicación completa de este proyecto, así como información sobre la EM/SFC en este enlace.