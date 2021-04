All About Photo 2021: que hable la fotografía

Fotografía galardonada con una mención de honor

Cuando era adolescente me mudé de Alemania para vivir en Oxford, a orillas del río Támesis. Crecí en un tramo del río Isis y desde entonces el Támesis me ha fascinado. Ahora vivo en el oeste de Londres, todavía a un corto paseo del río. Su rostro en constante cambio, moviéndose con la marea, las estaciones y las actividades que rodean al río son una fuente de inspiración. Pero es el Támesis y sus historias lo que me atraen. Estas historias, innumerables sucesos caprichosos, idiosincrásicos y trágicos, conforman la vida de uno de los ríos más importantes del mundo. Hay más pinturas del Támesis de las que jamás había imaginado que serían posibles. Monet pintó el río repetidamente. Turner también lo capturó revelando la industria de principios del siglo XIX y las columnas de humo de las fábricas de la ciudad y el tráfico fluvial. En las décadas de 1860 y 1870, Whistler se sintió atraído por pintar los bulliciosos y cambiantes vecindarios urbanos cercanos al río. Cuando uno mira todas estas obras, no es difícil entender por qué buscaron inspiración a lo largo de sus orillas. En mi proyecto Old Father Thames, me propuse investigar las narrativas culturales e históricas que han tenido lugar a lo largo del río y he traducido varias de estas historias en fotografías y un cortometraje.

Foro: Julia Fullerton