National Geographic Diciembre 2022

Hasta hace unos 30 años, la mente de los animales no se consideraba digna de estudio, pero cada vez más investigaciones demuestran que la conducta de muchas especies es más parecida a la nuestra de lo que pensábamos. Sabemos, por ejemplo, que los delfines juegan por diversión, que las ratas pueden llevar a cabo actos de empatía y bondad y que los cuervos responden a los estados emocionales de sus congéneres. Algunos científicos afirman que atribuir sentimientos a un animal mediante la observación de su comportamiento no es hacer ciencia, sino especular. Pero hay consenso en que la evolución no dotó de emociones solo a los humanos. El estudio del pensamiento de los animales, no exento de polémica, está dando sus primeros pasos. Por Yudhijit Bhattacharjee.

Dos periodistas de National Geographic cumplen lo que parecía una meta imposible: completar un viaje de 3.300 kilómetros por lo que queda de la principal carretera de un país maltratado que retrocede por momentos. Un viaje al pasado y al futuro de Afganistán. Por Jason Motlagh. Imágenes de Balazs Gardi.

Hace un año, ríos de lava incandescente cubrían el paisaje de La Palma, arrasando todo a su paso, sepultando una docena de núcleos urbanos y poniendo en jaque la economía de la isla. Un año después de que finalizara la erupción, una carretera abierta sobre esas coladas simboliza la recuperación de la isla. Por Emma Lira. Fotografías de Arturo Rodríguez.

Los fotógrafos de National Geographic recorren todos los rincones del planeta con la misión de narrarnos historias que documenten nuestro mundo y la realidad de nuestro tiempo. Ofrecemos una selección de algunas de las mejores imágenes tomadas durante este año que toca a su fin y que no han sido publicadas en la revista.

