En 1959 Dickey Chapelle se disponía a saltar desde una torre. La pionera corresponsal de guerra estaba en Kentucky acompañando a la 101º División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y, a sus 41 años, iba a tirarse en paracaídas por primera vez. Estaba aterrorizada. Pero a Chapelle el miedo no le duraba demasiado. Pronto afirmaría que el paracaidismo era «una de las mejores experiencias de esta vida».

Para entonces había informado sobre decenas de conflictos, entre ellos la Segunda Guerra Mundial. Había estado encarcelada en aislamiento durante la revolución húngara y fue la primera periodista acreditada por los rebeldes argelinos. Fidel Castro la llamaba «la estadounidense menuda y educada con sangre de tigre en las venas». Tras entrenarse con las Águilas Aulladoras, sobrenombre de la mencionada división de asalto aéreo, se convirtió en la única mu--jer de su época autorizada a saltar con paracaidistas de combate en Vietnam.

Nacida Georgette Meyer, Chapelle adoptó el sobrenombre de Dickey en honor al explorador ártico que tanto admiraba, el almirante Richard Byrd. Soñaba con ser piloto o ingeniera aeroespacial. A los 14 años publicó su primer artículo remunerado en la revista U. S. Air Services; a los 16 se matriculó en el MIT. Se casó con Tony Chapelle en 1940.

El matrimonio empezó a escribir y fotografiar artículos para National Geographic en los años cincuenta, pero después de separarse Dickey adoptó ambos roles y se aventuró allí donde otros reporteros no osaban llegar. Si su presencia era una novedad, tampoco le deparó un trato especial. «Nunca un general se ha ofrecido a revelarme una orden de operaciones SECRETAS a cambio de mi blanca virtud virginal», escribió a sus editores. Tituló su autobiografía What’s a Woman Doing Here? (¿Qué hace aquí una mujer?) tras oír esta frase infinitas veces en el campo de batalla.

«Sin duda alguna, la guerra no es lugar para la mujer –dijo en una entrevista–. En el mundo solo hay otra especie que tampoco debería poner un pie en zona de guerra: el hombre».

En 1962 Chapelle se convirtió en la segunda mujer en recibir el Premio George Polk, la distinción más elevada a la valentía que concede el Club de Prensa Extranjera de Estados Unidos. No había ningún otro estadounidense que hubiese asistido a más combates en Vietnam: 17 operaciones en total. Pero su historial no habría de ir más allá.

El 4 de noviembre de 1965 acompañaba a los marines en una misión cercana a la ciudad costera de Chu Lai. En torno a las 8 de la mañana, la unidad de patrulla pisó un cable trampa que activó una granada conectada a un mortero. Chapelle recibió metralla en el cuello. Murió en el suelo de un helicóptero: para Estados Unidos era la primera corresponsal de guerra femenina caída en combate. Años después, otros periodistas contaban que las tropas aerotransportadas vietnamitas todavía recordaban a la mujer menuda y malhablada que había saltado con ellos.

