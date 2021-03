Pioneras de National Geographic

En las islas Cook, donde vive, Jess Cramp suele ser la única mujer a bordo cuando realiza su trabajo de investigación desde barcos pesqueros. Como bióloga especializada en tiburones, ganarse el respeto de la tripulación es fundamental para su éxito científico. Mucho antes de subirse a un barco, no lo tuvo fácil para localizar mentoras femeninas en un campo tan competitivo. Aunque ha ayudado a crear uno de los santuarios de tiburones más grandes del mundo, en el Pacífico Sur, asegura que aún tiene que oír demasiadas veces la frase: «Pues no te hacía yo científica». «No podemos responder las preguntas más complejas del mundo si no salimos del statu quo», afirma Cramp.

Foto: Andy Mann