Estos animales se nos van

La caza generalizada en los siglos XIX y XX dejó muy tocadas a las poblaciones de koalas. Hoy estos marsupiales se enfrentan a nuevos peligros: el cambio climático, autopistas que fragmentan sus hábitats y la clamidia, una enfermedad de transmisión sexual que ha masacrado algunos grupos con una tasa de infección del 100%. Los incendios forestales constituyen hoy un peligro particular. Los koalas no suelen descender de los eucaliptos, cuyas hojas conforman el grueso de su dieta, lo que hace temer que muchos no hayan podido escapar de los incendios sin precedentes que han asolado el este de Australia. Estas crías de koalas –o joeys– se acurrucan en el Zoo de Australia, en Beerwah, Queensland.

Foto: Joel Sartore / Photo Ark