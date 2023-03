Hace poco leí el libro The Wizard and the Prophet (El mago y el profeta), de Charles C. Mann, publicado en 2018. A través de las vidas de los científicos del siglo XX Norman Borlaug y William Vogt, el periodista estadounidense explora dos visiones contrapuestas de cómo la humanidad puede arrostrar los retos a los que nos enfrentamos conforme crece nuestra población y aumenta nuestro impacto sobre el planeta.

Por un lado está el reconocimiento de Vogt de que existen límites: debemos ceñirnos a lo que puede soportar el planeta. Por otro, la fe de Borlaug en las posibilidades de innovación: podemos idear soluciones. Muchos, entre los que me cuento, no ven en estas dos nociones alternativas excluyentes, sino que creen que el camino es una combinación de ambas.

Este mes National Geographic explora las ramificaciones de un hito alcanzado a finales del año pasado, cuando la ONU proyectó que la población mundial había alcanzado los 8.000 millones. Aunque el número de habitantes del planeta ha crecido exponencialmente en el último siglo, ese aumento no ha sido uniforme, y algunos países han perdido población. Por eso nuestros artículos analizan la cuestión demográfica desde dos lugares del mundo muy diferentes: Nigeria, en pleno crecimiento explosivo, y China, abocada a un declive de la población.

En las próximas décadas ambas naciones, y otras con tendencias parecidas, se enfrentarán a retos dispares. Pero el impacto general del rápido aumento demográfico –en cuestiones que van desde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hasta la disponibilidad de alimento y agua potable– sin duda tendrá implicaciones para todos.

Al leer este número, constantemente me venía al pensamiento el libro de Mann. A los humanos se nos da muy bien idear soluciones ingeniosas, pero ¿seremos capaces de controlarnos lo suficiente para adelantarnos a solventar con ellas los problemas que creamos mientras ejercemos una presión cada vez mayor sobre los recursos del planeta? Las respuestas no serán fáciles. Pero si queremos un futuro colectivo halagüeño, debemos comprometernos a encontrarlas.

Este artículo pertenece al número de Abril de 2023 de la revista National Geographic