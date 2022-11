Editorial Diciembre 2022: ¿Qué estarán pensando?

Descifrando la mente de los animales

Artistas y científicos llevan siglos reflexionando sobre el misterio de lo que sucede en la mente de los animales y lo que eso podría significar en nuestras relaciones con ellos. Para su libro The Silence of Dogs in Cars, el fotógrafo Martin Usborne inmortalizó a este gran danés llamado Alfie en una imagen compuesta por dos fotografías. Usborne no pretende adivinar qué sienten los animales cuando los retrata, pero matiza que «es importante reconocerlos como seres independientes que comparten nuestros miedos y alegrías».