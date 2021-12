En la ciudad más grande de Myanmar, Rangún, la comunidad LGTBI se congrega para manifestarse contra el reciente golpe de Estado militar. El principal partido civil ganó las elecciones parlamentarias de noviembre de 2020; los militares no aceptaron los resultados. El 1 de febrero, cuando iba a constituirse el nuevo Parlamento, los militares se hicieron con el poder. Decenas de miles de personas se echaron a la calle. El fotógrafo Yu Yu Myint Than superpuso retratos de los manifestantes sobre imágenes de las protestas. Aunque la junta militar ha matado a más de mil personas, la resistencia al régimen no ceja. «Más que miedo siento indignación», dice este empresario y activista de 30 años, cuya identidad se vela por su seguridad.

Foto: Yu Yu Myint Than