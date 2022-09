25 años de National Geographic España

Nathan Lump, director de la edición en inglés de National Geographic Magazine.

Nathan Lump Foto: National Geographic

Enhorabuena por los 25 extraordinarios años de la edición española de National Geographic: 25 años de exploración, narración excepcional, fotografía y mucho más. Esperamos seguir trabajando juntos para ofrecer historias impactantes a nuestros lectores y para compartir más de España con nuestra audiencia mundial. ¡Salud por los próximos 25 años!

Andoni Canela, fotógrafo de naturaleza

Cuando era adolescente tuve por primera vez en mis manos algunos ejemplares de la revista National Geographic. Me fascinaron. Quedé atrapado por las historias sobre lugares remotos, animales, aventuras imposibles y culturas perdidas. Al mismo tiempo, descubrí mi pasión por la fotografía. Y también por el arte de contar historias. National Geographic me permitía conocer el mundo, viajar con el pensamiento, aprender de los grandes fotógrafos de la revista y también mejorar mi inglés.

Con el paso de los años estudié periodismo y fotografía, y ya no dejé nunca la cámara. Tiempo después, cuando ya trabajaba como fotógrafo profesional, tuve la oportunidad de publicar mis fotografías en un reportaje de la edición española de NationalGeographic. Eran de un lobo ibérico. Recuerdo la emoción de ver las fotos impresas. También recuerdo con mucho afecto a las personas que formaban el equipo esos primeros años. Después pude publicar grandes reportajes de portada sobre el oso pardo, Costa Rica, la isla de Pascua, el oso panda…

Aparte de mi experiencia personal, sigo disfrutando del contenido de la revista, de las historias y de las fotografías. Una auténtica ventana al mundo. Una mirada a la belleza y la fragilidad de este planeta. ¡Enhorabuena y muchas felicidades por estos 25 años! Y... ¡a por otro cuarto de siglo más!

José Manuel Galán. Egiptólogo, profesor de Investigación del CSIC y director del Proyecto Djehuty

Casi sin darnos cuenta, la pequeña ventana amarilla, que nos abre el campo de visión a todo el planeta y hasta las estrellas más lejanas, forma ya parte de nuestras vidas. Si tienes poco tiempo y simplemente ojeas la revista en cualquier sitio, las fotografías te transportan a los lugares más recónditos y maravillosos, te presentan a personas que no imaginaste conocer o te muestran animales sorprendentes. Pero cuando dispones de algo más de tiempo y te sientas en el sofá con la revista en tu regazo, los textos te sumergen más profundamente y te llevan de la mano por mundos desconocidos, o te explican las realidades más complejas. La curiosidad y la inquietud por conocer cosas nuevas, distintas, por ir más allá, es parte de la esencia del ser humano. El conocimiento no tiene límites y no entiende de fronteras, solo tiene un pequeño marco amarillo que se desvanece en el momento en que abres la revista en tus manos.

La edición española de National Geographic cumple ahora 25 años. Hace 18, en octubre de 2004, se publicó en la revista el primer artículo dedicado a los trabajos y hallazgos del Proyecto Djehuty en la necrópolis de la antigua Tebas, en la orilla occidental de Luxor, en Egipto. Desde entonces nos hemos ido siguiendo la pista hasta publicar cinco reportajes, el último, en agosto de 2017, dedicado al descubrimiento de un jardín de 4.000 años de antigüedad. Pep Cabello, Ana Lluch y el resto del equipo forman ya parte de la historia del Proyecto Djehuty, y esperemos que el proyecto sea parte de National Geographic España. Gracias por todo el apoyo prestado a la investigación española y por abrirle un hueco dentro del inmenso cosmos sutilmente enmarcado en amarillo. Felicidades por los 25 primeros años, ¡y que vengan muchos más!

Shigeo Otsuka, director de la edición de Japón de National Geographic

Desde Japón, quiero felicitar al equipo y a todos los lectores de National Geographic España por su 25 aniversario. Siempre me ha impresionado la gran creatividad de los contenidos de la edición española de la revista y su punto de vista profesional. Estoy seguro de que los lectores y el público en España disfrutan cada mes de esta revista. Empezamos el mismo viaje casi al mismo tiempo: Japón en 1995 y España en 1997. Es reconfortante que sigamos viajando juntos y encontrando nuevas aventuras. ¡Enhorabuena y los mejores deseos!

Juan Luis Arsuaga, paleontólogo. Codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca

Juan Luis Arsuaga Foto: National Geographic

National Geographic ha sido nuestra agencia de viajes durante muchísimos años, durante décadas, durante más de un siglo. Pero la agencia de viajes de su versión española, National Geographic España, nos ha llevado de viaje por muchos sitios de la geografía española y de la geografía mundial y por el conocimiento. También nos ha llevado al pasado, a través de la arqueología, la paleontología… Gracias a National Geographic hemos podido dar forma a nuestros sueños.

Edurne Pasabán, alpinista española

Quiero felicitar a la revista National Geographic España por sus 25 años. Os quiero dar las gracias por todos esos reportajes, todas esas fotografías, por todo eso que nos contáis y en lo que nos hacéis soñar. Que cumpláis muchos más… ¡Felicidades!

Michael Yamashita, fotógrafo

Felicidades a la edición española de National Geographic por su 25 aniversario. Tuve el honor de participar en la celebración del 20 aniversario de la revista con una exposición en Barcelona en la que aparecía mi trabajo sobre la Ruta de la Seda. Brindo por los próximos 25 años iluminando e inspirando al mundo con grandes fotografías e historias sobre temas de importancia global.

Fernando Baptista, ilustrador e infógrafo de National Geographic Magazine

Muchas felicidades a la edición de National Geographic en España. Todavía recuerdo cuando compré su primer número, la admiración que sentí por la calidad de la revista, y cómo soñaba con publicar uno de mis gráficos en ella. Afortunadamente, diez años después mi sueño se cumplió y empecé a trabajar en la sede central de la revista en Washington D.C. Hoy, tras más de 100 proyectos contando historias con mis gráficos e ilustraciones, sigo sintiendo la misma ilusión y responsabilidad que el primer día.

Bonaventura Clotet, médico e infectólogo. Director de IrsiCaixa y presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones

Bonaventura Clotet Foto: National Geographic

Quiero felicitar sinceramente a la edición española de National Geographic por la excelente labor difusora de la cultura a muchos niveles realizada durante estos 25 años. Soy asiduo lector de la misma y es siempre un placer aprender a través de su lectura. Muchísimas gracias por vuestra importantísima contribución al conocimiento global de nuestro planeta y de nuestro espacio exterior. Os deseo muchísimos años más de éxitos en beneficio de todos los lectores de National Geographic España.

Antonio Liébana, fotógrafo

Felicidades National Geographic España por vuestro 25 aniversario. Gracias por vuestro esfuerzo incansable durante todo este tiempo, en el que habéis conseguido ser el mejor altavoz para la divulgación, mostrando la necesidad de proteger nuestro planeta, incansables en la divulgación de temas como su degradación, la deforestación, los plásticos… a la vez que nos mostráis la belleza de todos los rincones de la Tierra. Gracias por contribuir a conocer temas tanto locales de nuestro día a día como globales. ​Todo un honor ser una mínima parte de esto. ¡A por otros 25 años!

Ander Congil, biólogo, impulsor del movimiento Fridays for Future en España

La revista National Geographic ha llegado mensualmente a mi casa durante muchos años y ha sido para mí una fuente de inspiración y aprendizaje desde pequeño. Unas revistas icónicas, distinguidas por ese marco amarillo, llenas de impresionantes historias con fotografías alucinantes. Seguramente por eso han tenido algo de peso en decisiones importantes de mi vida, como elegir el camino de la biología marina y la fotografía, e intentar combinar misdos pasiones: la ciencia y la divulgación. Quiero felicitara National Geographic España y a todo el equipo involucrado en su vigésimo quinto aniversario y agradecerles la gran labor que llevan a cabo. Os deseo muchos años más de éxito y que sigáis siendo una revista tan inspiradora y relevante. Gracias por darme la oportunidad de formar parte de esto.

Eduald Carbonell Roura. Arqueólogo, codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca

Eduald Carbonell Foto: National Geographic

Es una satisfacción que esta revista haya tenido y tenga un fuerte impacto en la población. La inclusión de artículos de España le da un plus increíble y es una referencia sobre ecología, historia y descubrimientos para lectores cultos. Las excepcionales ilustraciones la sitúan en un lugar muy destacado en la socialización del conocimiento. Por todo ello es importante que tenga una larga vida.

Ferran Adrià, chef. Presidente de Bullifoundation

Ferran Adrià Foto: National Geographic National Geographic

Muchas felicidades a

por estos 25 años de edición española y mi sincero agradecimiento a todos los profesionales que durante estos años han mostrado su talento y profesionalidad consiguiendo que cada uno de los números de la revista sea una pieza de colección.

National Geographic toca la sensibilidad de las personas gracias a unos contenidos de gran calidad, acompañados de unas infografías y unas fotografías a la altura, que nos permiten conocer y comprender mejor el gran sistema de la naturaleza, constituido a su vez de otros sistemas en los que se desarrolla la actividad de los seres vivos, entre ellos la de los humanos.

Sumergirse en ellos nos permite poner en valor nuestro entorno natural, cultural, social y económico y disponer de una guía de aprendizaje continuo.

Gemma Nierga, periodista

Enhorabuena, amigos de National Geographic España, porque desde las páginas de vuestra revista conseguís hacernos soñar y viajar a mundos que de otra forma nunca hubiéramos conocido. Tenéis que seguir existiendo muchos años más. Con vosotros, este planeta es un poco mejor.

José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored

¡Un cuarto de siglo! Se dice pronto, pero es un hito y hay que celebrarlo. Desde estas páginas felicito a todas las personas que habéis hecho posible que desde hace 25 años la revista del marco amarillo salga cada mes en su edición de papel, y cuya edición digital también preparáis con mimo. ¡Larga vida a vuestra publicación! ¡Un regalo para los ojos y un estímulo para el conocimiento! ¡Muchas felicidades!

Kilian Jornet, esquiador y corredor de montaña

Si durante el último cuarto de siglo hemos aprendido algo sobre naturaleza, sobre el mundo que nos rodea, ha sido en gran parte gracias a la edición española de National Geographic. Por eso quiero felicitaros por estos 25 años, ¡y espero que sean muchos más!

Vanesa Lorenzo, modelo, diseñadora y empresaria

Desde bien pequeña me fascina el mundo animal y vegetal. Por eso ahora quiero agradecer a la revista National Geographic España estos 25 años a lo largo de los cuales ha compartido con todos nosotros la belleza y las maravillas de nuestro mundo, unas maravillas que nos alimentan el alma. Muchas felicidades, y gracias por 25 años compartiendo contenido de calidad.

Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora científica

Odile Rodríquez de la Fuente

Felicidades a la edición española de la revista National Geographic por este 25 aniversario. Brindo para que siga muchos años más asombrándonos, llenándonos de belleza, de curiosidad por conocer este mundo fascinante en el que vivimos, y para que siga despertando conciencias a tantas generaciones, como fue mi caso, que nunca me faltó la revista americana cuando todavía no existía la edición en España. Hace falta que estéis ahí, abriendo brecha y sobre todo dándonos una imagen de nuestro planeta tan apasionante, tan esperanzadora, y que entraña búsqueda, aventura, rigor científico y muchísima belleza. Muchas gracias y felicidades.

Este artículo pertenece al número de Octubre de 2022 de la revista National Geographic.