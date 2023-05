Los virus son máquinas biológicas eficientes capaces de replicarse y generar copias de sí mismos rápidamente. Es por ello que algunos virus humanos, como los lentivirus, ya están siendo empleados en estudios para administrar ADN o ARN con fines terapéuticos en algunos animales. Sin embargo, debido a la juventud de esta nueva tecnología, el empleo de virus como tratamiento para algunas enfermedades cuenta todavía con algunas limitaciones en su administración y varios problemas de seguridad.

Pese a ello, los mecanismos empleados por los virus resultan un interesante campo de investigación con múltiples e hipotéticas aplicaciones beneficiosas en medicina. Una de las formas de imitar estos mecanismos, pasa por el diseño artificial de virus con nanomateriales capaces de reproducir su modo de acción, y mediante el cual aplicar diferentes tratamientos terapéuticos.

Eso es precisamente lo que acaba de presentar el equipo dirigido por el investigador de la Universidad Católica de América Venigalla Rao : un novedoso método para construir vectores similares a virus artificiales capaces de ingresar a las células humanas para realizar tareas específicas, como la edición de genes. Estos nanomateriales personalizables podrían ser prometedores candidatos para la terapia génica y la medicina personalizada.

Rao es el director fundador del Centro de Investigación Médica de Bacteriófagos de la Universidad, dedicado a investigar el potencial terapéutico de un tipo de virus que no puede infectar a los humanos y muchos de los cuales son parte del microbioma de un cuerpo sano. Así, en un artículo publicado recientemente en la revista Nature Communications bajo el título Design of bacteriophage T4-based artificial viral vectors for human genome remodeling, Rao y sus colegas detallan un nuevo método para construir vectores virales artificiales -AVV- utilizando un tipo de virus que infecta bacterias llamado bacteriófago T4.

En experimentos de prueba, los autores generaron AVVs que contenían cargas de proteínas y ácidos nucleicos para demostrar su posible uso en la ingeniería genética. Concretamente introdujeron con éxito el gen completo de la distrofina - una proteína asociada a la protección y reparación de las células musculares- en células humanas y realizaron varias operaciones moleculares para remodelar el genoma humano.

“Este es un gran paso adelante para expandir las fronteras de la terapia génica existente y también para crear un nuevo espacio para futuras terapias y curas”, declara Rao. “Creemos que hemos demostrado que existe un camino para desarrollar tratamientos de terapia génica basados en bacteriófagos seguros y efectivos con un potencial de curación casi ilimitado para afecciones genéticas como la enfermedad de células falciformes, la diabetes y el cáncer", continúa.

"Las terapias basadas en esta técnica no estarán disponibles hasta dentro de varios años, pero esta investigación proporciona un modelo para desarrollar tratamientos y curas que salvaran cientos de vidas", añade. "Lo que estamos investigando es una especie de una cirugía molecular que puede corregir un defecto de manera segura y precisa".