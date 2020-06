Vídeos: los momentos más importantes del lanzamiento de SpaceX y la NASA

Uno de los momentos más complicados de toda la misión fue el propio lanzamiento. Tras una primera cancelación el día 27 de mayo por problemas meteorológicos se pospuso para el sábado 30 de mayo. En el siguiente vídeo podéis ver el momento en que se produce el lanzamiento del cohete, en el minuto 4:22:40, con la mítica cuenta atrás incluida, así como el regreso del cohete Falcon 9 a la plataforma "Of Course I Still Love You" situada en el océano Atlántico, en el minuto 4:32:15.

Una vez efectuado el lanzamiento, los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley viajaron durante unas 19 horas hasta llegar a la Estación Espacial Internacional. En este extenso vídeo podéis ver varias imágenes de cómo daban vueltas a la Tierra en su camino. Terraplanistas abstenerse de verlo, podría herir su sensibilidad:





Finalmente los astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional donde tenían que realizar una compleja maniobra de anclaje que podéis ver en el siguiente vídeo, en el minuto 6:35:40. Una vez unidos y estabilizados abrieron las compuertas y los habitantes de la ISS recibieron a sus dos nuevos inquilinos con unos afectuosos abrazos que podéis ver en el minuto 9:41:00.