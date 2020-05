Tu smartphone puede protegerte del coronavirus

En el mejor de los escenarios, el fin del confinamiento a causa del COVID-19 tardará todavía algunas semanas en llegar. Que hallamos entrado en esta primera fase del desconfinamiento -el cual algunos se empeñan en denominar desescalada, pese la cuesta económica a la que tendremos que hacer frente durante años- no significa que todo vaya a volver a la normalidad de un día para otro.

Así, según el estudio titulado Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period y publicado recientemente en la revista Science, es posible que, además de mantener las precauciones relacionadas con la higiene, tengamos que seguir adoptando ciertas medidas de distanciamiento social hasta 2022. La buena noticia es que tras sopesar personalmente lo que ello puede suponer para la privacidad individual de cada uno, nuestros smartphones pueden ayudarnos a cumplir las normas..

Antoni Pérez Navarro, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y subdirector de investigación del eLearn Center de la Universidad Abierta de Cataluña -UOC por sus siglas en catalán- asegura que "en los próximos meses aumentará el uso de los smartphones en el ámbito de la telemedicina. De hecho, según otro estudio publicado recientemente en GlobalWebIndex, el cual se pregunta si el coronavirus está llamado a revolucionar la medicina virtual, en Estados Unidos y Gran Bretaña ya el 8 % de la población es usuaria de servicios desarrollados para detectar el SARS-COV-2 de forma remota.

Si bien estas son solo algunas cifras, Pérez Navarro cree, no obstante, que aún nos quedan por ver muchos otros avances. "Por ejemplo, aún faltan teléfonos capaces de medir información como la temperatura corporal con precisión aceptable, y herramientas de inteligencia artificial que te hagan recomendaciones y avisos a partir de esta información", señala el profesor de la UOC. Sin embargo, de momento, ya podemos protegernos de distintas maneras frente al COVID-19 mediante nuestros smartphones. Para ello se han diseñado en apenas unas pocas semanas aplicaciones como Crowdless, que lanzada por Lanterne con el apoyo de la Agencia Espacial Europea -ESA-, previa consulta, puede ayudar al usuario a evitar coincidir con mucha gente en el supermercado o la farmacia.

También con el objetivo de mantener la distancia de seguridad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, Snapchat ha lanzado el filtro llamado My Social Distance, el cual se apoya en la realidad aumentada para avisarnos en caso de encontrarnos demasiado cerca de otras personas."A través de la identificación de los pies del usuario por medio de la cámara del móvil, calcula la distancia recomendada por la OMS para evitar contagios y dibuja un diámetro de seguridad alrededor", explica Luis Villarejo, también investigador de la UOC y CEO de Immersium Studio. "Cuando detecta que otra persona ha incumplido la distancia social recomendada y ha entrado en nuestro espacio de seguridad, el círculo que estaba en verde se vuelve de color naranja" añade el investigador a la vez que recuerda que este filtro se ha desarrollado conjuntamente con la OMS.

