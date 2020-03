¿Tos? ¿Fiebre? ¿Estornudos? Cuáles son los síntomas del coronavirus

Un artículo publicado en The New England Journal of Medicinesobre un estudio clínico acerca del coronavirus -el más completo hasta la fecha- ha aportado luz científica sobre la enfermedad explicando con cifras qué síntomas han presentado las personas que han acudido a urgencias y que, tras someterse a las pruebas, han sido diagnosticadas con la enfermedad del Covid-19. Este estudio único hasta el momento se basa en la estadística de casos reales atendidos en los hospitales de China durante la época en que el coronavirus entró en su fase máxima de contagio.

El estudio, firmado por el China Medical Treatment Expert Group for Covid-19, se realizó exactamente entre el 11 de diciembre de 2019 y el 29 enero de 2020 sobre 1.099 pacientes que dieron positivo de coronavirus en laboratorio, provenientes de 552 hospitales de 30 provincias, regiones autónomas y municipios de China.

La media de los pacientes diagnosticados con coronavirus fue de 47 años, de los cuales un 41,9% eran mujeres. Además, según este mismo estudio, de aquellos que no residían en Wuhan, un 72,3% sí habían tenido contacto con personas residentes en la capital de la provincia de Hubei, y un 31,3% había visitado la ciudad en los días anteriores.

Solo el 67,8%de pacientes con coronavirus tenía tos

Los síntomas más comunes del coronavirus o Covid-19 fueron: fiebre (solo un 43,8% la presentaban en el momento de la admisión y un 88,7% lo hicieron en la fase de hospitalización) y tos, algo que presentaba el 67,8% de quienes acudieron a urgencias. Las náuseas y la diarrea no fueron síntomas comunes, pues solo lo presentaron un 5% y un 3,8% de estos pacientes respectivamente.

En la admisión, la prueba realizada fue una tomografía computerizada de torax (TAC), donde se observaron opacidades vitrales en un 56,4% de los casos. No se observó anormalidad alguna en un 17,9% de los casos. Sin embargo, un hecho bastante común en los pacientes que posteriormente fueron diagnosticados con coronavirus fue la linfocitopenia (un número anormalmente bajo en la sangre de linfocitos), presente en un 83,2% de los pacientes.

De todos, un 6,1% fueron ingresados, y de estos, un 5% requirieron permanecer en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, según los datos analizados en este mismo estudio, un 2,3% tuvieron que ser sometidos a respiración artificial y el índice de mortalidad fue de un 1,4%.

Los síntomas leves más frecuentes

Por su parte, desde el Ministerio de Sanidad apuntan que en la mayoría de los casos los síntomas que se presentan son leves y que "los más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire". En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Sin embargo desde el mismo ministerio han explicado que "los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad".