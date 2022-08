Todas las pistas conducen a Wuhan: el epicentro de la pandemia de COVID-19

Un equipo internacional de 18 investigadores ha determinado que los primeros casos de COVID-19 en humanos surgieron en el mercado de pescado al por mayor de Huanan, en la ciudad china de Wuhan, en diciembre de 2019. Según los mismos, su origen estaría directamente relacionado con la venta de animales salvajes vivos infectados por el virus que se vendían en el mercado para el consumo de su carne o por su piel, como serían murciélagos y zorros, entre otros mamíferos.

El hallazgo, publicado en la edición del 26 de julio de 2022 de la revista Science, coincide con los primeros informes, posteriormente desestimados por altos funcionarios chinos, de que los animales vivos vendidos en el mercado mayorista de Huanan eran la fuente probable de la pandemia que se ha cobrado al menos 6,4 millones de vidas desde que surgió en China hace casi tres años.

"Estamos ante los estudios más convincentes y detallados de lo que ocurrió en Wuhan durante las primeras fases de lo que se convertiría en la pandemia de COVID-19" explica el experto en virología de la Universidad de Utah, Stephen Goldstein, uno de los autores principales del estudio. "Hemos demostrado de forma convincente que la venta de animales salvajes en el mercado de Huanan de Wuhan está relacionada con los primeros casos humanos de la enfermedad."

Entre las principales conclusiones del estudio, el cual se publica bajo el título The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic, los investigadores destacan que es probable que la aparición del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, tenga su origen en uno o varios de los 10 o 15 puestos del mercado que vendían perros vivos, ratas, puercoespines, tejones, liebres, zorros, erizos, marmotas o muntjacs chinos, una especie de ciervo pequeño, pues tanto sanitarios como investigadores detectaron el SRAS-CoV-2 en las jaulas de los animales, los carros que los transportaban o las rejillas de desagüe de estos lugares.

En diciembre de 2019, las únicas zonas en las que se propagaba el virus eran los barrios situados a menos de medio kilómetro del mercado. Algunos investigadores habían sugerido con anterioridad que el virus pudo llegar al mercado desde otro punto de la ciudad y se propagó entre sus clientes, sin embargo los nuevos hallazgos sugieren firmemente que el virus se originó en el mercado a través de la venta de animales vivos, y se extendió lentamente desde allí , primero a los barrios colindantes y luego a toda la ciudad.

De hecho, en el propio mercado se detectaron dos variantes del virus SARS-CoV-2. Esto sugiere que ambas variantes se originaron independientemente en el lugar y ayuda a confirmar la hipótesis de los investigadores de que la propagación temprana de la infección se produjo allí, situando el mercado de Huanan como el epicentro de la pandemia. Si al contrario el virus se hubiera originado en otro lugar, lo más probable es que en el mercado se hubiera encontrado una sola variante del mismo

Los investigadores afirman que, de cara al futuro, los funcionarios públicos deberían tratar de comprender mejor el comercio de animales salvajes en China y en otros lugares y promover la realización de pruebas más exhaustivas de los animales vivos que se venden en los mercados para reducir el riesgo de futuras pandemias.