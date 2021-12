Telescopio Espacial James Webb, nuestro nuevo ojo en el universo

Después de años de retrasos y más de 10.000 millones de dólares de inversión -casi 10 veces más que lo presupuestado-, el próximo 24 de diciembre el Telescopio Espacial James Webb será, por fin, enviado al espacio desde la Guyana Francesa. Pero, más allá de estas polémicas, el observatorio más caro de la historia espacial permitirá a la comunidad científica conocer misterios insondables del universo, como la formación de las primeras galaxias o la existencia de indicios de vida en planetas extrasolares.

The James Webb Space Telescope is nestled all snug in its rocket, and now visions of launch can dance in your head — and on your screens!



📺 Learn how you can watch along as we #UnfoldTheUniverse on Dec. 24: https://t.co/t7r1hfB8X9pic.twitter.com/jPUScj5i7X