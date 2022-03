Stan, el Tyrannosaurus rex más caro del mundo se expondrá en Abu Dabi

Tras años de incertidumbre, ya se conoce el paradero de uno de los fósiles de dinosaurio más famosos de la historia: Stan. Tras su adquisición por más de 30 millones de dólares, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi ha hecho público que el hogar de los restos de este T. Rex será el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi que se inaugurará en 2025 y que espera ser un referente museístico a nivel mundial. Además, según afirma el mismo comunicado de prensa, el centro contará con algunas de las maravillas más raras de la historia natural jamás encontradas.

