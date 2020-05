SpaceX y la NASA enviarán su primera misión tripulada al espacio

SpaceX se enfrenta a su misión más importante hasta la fecha: enviar a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Para ello hará uso de los cohetes reutilizables Falcon 9 y de la nueva cápsula espacial Crew Dragon, con la que el magnate estadounidense Elon Musk planea enviar humanos a la Luna y Marte. Será la primera vez que una empresa privada se encarga directamente de trasladar astronautas a la Estación Espacial Internacional, y la primera misión tripulada de la NASA desde del Centro Espacial Kennedy de Florida desde el 21 de julio de 2011, cuando tuvo lugar el último lanzamiento del transbordador espacial Atlantis.

Y es que, en estos casi 9 años, la única forma de llevar a un astronauta estadounidense a la estación espacial ha sido subcontratar el viaje a la Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos), que se encargada de organizar el trayecto a bordo de la nave Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, todo ello por un ‘módico precio’ de unos 82 millones de dólares (ida y vuelta). Es por ello que, en palabras de administrador de la NASA, Jim Bridenstine, la agencia espacial anunció con vehemencia su decisión de “lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde territorio estadounidense”.

