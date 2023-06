¿Sabías que, en caso de poder viajar a los diferentes planetas del Sistema Solar y situarte sobre su superficie, tu peso cambiaría entre unos y otros? Y no, “tu peso” no se refiere a los 60, 80 o ciento y tantos kilos que peses, pues eso será invariable, sino que a tu peso de verdad: la fuerza con la que el planeta te atrae hacia su superficie y, a la vez, ese término del que, quizás, no estás tan acostumbrado a oír hablar.

Sin embargo, ¿qué pasaría si te pudieses llevar una báscula, calibrada en la Tierra, a cada uno de esos planetas, y pesarte allí? Pues que el resultado sería un valor mucho más común, es decir, el peso coloquial, que te permitiría compararte con los kilos que “pesas” en la Tierra y comprobar cómo un planeta te “engorda” o te “adelgaza”. Te contamos como calcular ese dato.

PESO VS MASA

Aunque son términos que se confunden en el día a día, pues se acostumbra a llamar peso a la propia masa, no son para nada lo mismo. Y es que, cuando te subes a una báscula, el valor que te devuelve no es tu peso, sino la masa de tu cuerpo, es decir, la cantidad de materia que te compone. De esta forma, no es correcto decir que pesas 70 kg, pues esos 70 kg no son tu peso, sino tu masa.

¿Qué es el peso entonces? Pues bien, equivale a la fuerza con la que el planeta te atrae hacia su superficie. Quizás te resulte confuso debido al lío coloquial entre términos pero, en el mundo científico, diferenciarlos es lo normal. Un ejemplo es la física, donde la distinción es fundamental, pues los pesos son fuerzas entre dos cuerpos, en este caso, entre un objeto y el planeta, mientras que la masa es una simple cantidad de materia.

¿Te suena la historia de Newton y la manzana? Pues se dice que ese fue el origen de la teoría del físico británico acerca de la gravedad, el peso de los cuerpos y la atracción entre los objetos. Así, es su segunda ley del movimiento la que permite calcular el peso de todos los objetos de la Tierra usando el valor de su gravedad: 9,8 m/s2. Es decir, a través de su sencilla y elegante ecuación Peso= masa x gravedad, Newton permite que cualquiera pueda determinar su peso fácilmente.

Por lo tanto, según la ecuación, esa persona cuya masa era de 50 kg, realmente, tiene un peso en la Tierra de, nada más y nada menos, que 490 N (Newton, medida de fuerza cuyo nombre hace honor al físico). Así, a partir de ahora, para ser científicamente correcta, esa persona debería decir que pesa 490 N, un valor menos cotidiano, ¿verdad?

LA GRAVEDAD EN EL SISTEMA SOLAR

Ahora bien, hay que tener en cuenta que ese valor de la gravedad no es el mismo en todo el Sistema Solar y, de hecho, esos 9,8 m/s2 son característicos de nuestro planeta debido a su forma, su composición y su tamaño. Por lo tanto, si la gravedad cambia de un planeta a otro, según Newton, tu peso en cada uno de ellos también cambiará.

Así, un planeta que tenga más gravedad que la Tierra, es decir, que te atraiga más hacia su superficie, provocará que tu peso en él sea mucho mayor. Sin embargo, tu masa allí no cambiará, será uniforme en todos los planetas y lugares del Cosmos ya que, al fin y al cabo, seguirás compuesto por la misma cantidad de materia.

Un ejemplo de esto puede ser Júpiter, el gran gigante gaseoso, que cuenta con una gravedad de 24,79 m/s2, es decir, más del doble que el valor en la Tierra. Por lo tanto, aplicando de nuevo la ley de Newton, esa misma persona con masa de 50 kg pasaría de pesar 490 N en la Tierra, a 1.239 N en Júpiter.

PESÁNDOTE EN OTROS PLANETAS

Sin embargo, existe una forma de ver esa variación de peso de unos planetas a otros de forma más simple y coloquial, es decir, en kilos. El truco está en utilizar una báscula común. Y es que, las balanzas están ajustadas al peso con el que caemos sobre ella bajo la gravedad de la Tierra, los 9,8 m/s2, de forma que lo único que hacen es medir nuestro peso y devolvernos el valor de la masa, despejándolo de la fórmula de Newton.

Por tanto, si queremos medir ese mismo dato que obtendríamos al pesarnos en la balanza en los diferentes planetas (en el hipotético caso que pudiésemos desplazarla por el Universo desde la Tierra) podríamos obtenerlo realizando una simple proporcionalidad matemática: si peso 50 kg con una gravedad de 9,8 m/s2, en una gravedad de 24,779 m/s2 pesaré… Es decir, una sencilla regla de tres.

Para hacer esto más sencillo, te proporcionamos directamente el factor resultado de esa regla de tres en cada planeta. Así, simplemente toma el valor de tu masa, el que te devuelve la báscula, y multiplícalo por el factor que se indica en cada caso. ¡Ese sería el valor que te daría la balanza si te pesaras en cada planeta!

Relación entre los planetas y el factor de peso PLANETA FACTOR Mercurio 0,37 Venus 0,90 Mate 0,37 Júpiter 2,53 Saturno 1,06 Urano 0,91 Neptuno 1,14

Por ejemplo, si en la Tierra la balanza te devuelve 75 kilos y quieres saber cuál sería ese valor en Marte, simplemente multiplica 75 por el factor 0,37. No dudes en calcular el tuyo.