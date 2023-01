¿Podría llegar la humanidad a autodestruirse? Pues no es algo desdeñable y de hecho, la cuenta atrás de este famoso reloj es la explicación visual (o más bien temporal), de la situación en la que se encuentra el mundo y la humanidad.

Como han explicado en un comunicado oficial, “la guerra en Ucrania puede entrar en un segundo año horrible, con ambos bandos convencidos de que pueden ganar. Están en juego la soberanía de Ucrania y los arreglos de seguridad europeos más amplios que se han mantenido en gran medida desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Además, las continuas amenazas veladas de Rusia de usar armas nucleares han traído a la memoria viejos recuerdos de la Guerra Fría y que este conflicto pueda derivar en una tercera guerra mundial. En palabras del comité de expertos: “la posibilidad de que el conflicto pueda salirse del control de cualquiera sigue siendo alta”.

La Humanidad en peligro

Rachel Bronson, PhD, presidenta y directora ejecutiva de Bulletin of the Atomic Scientists, ha explicado que “vivimos en una época de peligro sin precedentes, y el Reloj del Juicio Final refleja esa realidad. 90 segundos para la medianoche es lo más cerca que ha estado el Reloj de la medianoche, y es una decisión que nuestros expertos no toman a la ligera. El gobierno de EE. UU., sus aliados de la OTAN y Ucrania tienen una multitud de canales para el diálogo; instamos a los líderes a explorarlos todos a su máxima capacidad para hacer retroceder el Reloj”.

Y es que la continua tensión en la guerra entre Ucrania y Rusia preocupa mucho a todos los países. Sin embargo, no solo la guerra del este de Europa ha sido la causante de que el Reloj del Fin del Mundo se haya acercado al máximo histórico al apocalipsis, tal y como explican en el comunicado, donde detallan punto por punto la situación en aspectos como bioamenazas, la desinformación o la crisis climática.

¿Qué es el Reloj del Fin del Mundo?

Mucha gente conoce su famosa cuenta atrás pero poca gente sabe cómo nació se sustenta el Reloj del Fin del Mundo. Fundado en 1945 por Albert Einstein y los científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el Proyecto Manhattan, el Boletín de Científicos Atómicos creó el Reloj del Juicio Final dos años más tarde de su creación. Utilizando las imágenes del apocalipsis y el idioma relacionado con explosiones nucleares, la idea es transmitir a la humanidad la situación de amenaza en la que se encuentra.

El Reloj del Juicio Final lo establece cada año la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín en consulta con su Junta de Patrocinadores, la cual incluye a 10 premios Nobel. Así pues, el Reloj del Fin del Mundo o Reloj del Juicio Final se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo ante una catástrofe global causada por tecnologías creadas por el hombre.