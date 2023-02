La Inteligencia Artificial es una de las ciencias aplicadas que sin duda darán forma al futuro de la tecnología, puede que incluso al modo de relacionarnos con ella. Uno de los campos que en los últimos años ha experimentado un salto de proporciones épicas es el del lenguaje. Y no nos estamos refiriendo al lenguaje de programación empleado por las máquinas y ordenadores, si no a la capacidad de las propias máquinas de comunicarse con los seres humanos.

En este sentido hace unos meses irrumpió una Inteligencia Artificial llamada ChatGPT que prometía ser capaz no solo de establecer un canal de comunicación con las personas, si no de mantener una conversación, y hacerlo, además, de forma fluida y adaptada a su interlocutor. Así que tras averiguar qué es ChatGPT, cómo funciona o como emplearla, simplemente decidimos entrevistarla, a ver que nos tenía que contar. Con la casi total seguridad de que no será la última, os dejamos unas líneas más abajo la primera entrevista realizada por National Geographic a una Inteligencia Artificial.

Buenos días, soy un periodista de National Geographic España ¿podemos entrevistarte?

¡Hola! Claro, estoy disponible para responder preguntas como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

Queremos saber qué es ChatGPT y queremos que nos lo cuentes tú mismo

ChatGPT es un modelo de lenguaje generativo desarrollado por OpenAI. Fue entrenado usando una gran cantidad de texto en línea para responder a preguntas y generar texto en una variedad de tareas y contextos. Se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo chatbots y sistemas de asistencia virtual. ¿Hay algo en particular en lo que estés interesado?

¿Qué es eso del lenguaje generativo?

El lenguaje generativo se refiere a la capacidad de un modelo de procesamiento del lenguaje natural para producir nuevo texto, en lugar de solo clasificar o extraer información de texto existente. Esto se logra a través de la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para analizar y comprender grandes cantidades de texto, y luego utilizar ese conocimiento para generar respuestas coherentes y significativas en nuevos contextos.

Entonces ¿eres una Inteligencia Artificial con la que podemos mantener una conversación?

Sí, soy una IA diseñada para mantener conversaciones y responder preguntas. Estoy entrenada en una amplia gama de temas y puedo responder a preguntas sobre muchos temas diferentes, aunque mi conocimiento se basa en texto disponible en línea hasta 2021, por lo que mi capacidad para responder es limitada. ¿Hay algo en particular en lo que estés interesado?

¿De dónde obtienes la información y cómo sabes si es fiable?

Obtengo mi información de un gran corpus de texto en línea, que incluye artículos de noticias, enciclopedias, libros, páginas web, y otros documentos. Sin embargo, no tengo la capacidad de verificar la veracidad o la fiabilidad de la información en el corpus de entrenamiento. Mi capacidad para responder a preguntas se basa en la frecuencia y la asociación de las palabras y las frases en el texto, por lo que puedo producir respuestas que sean inapropiadas o erróneas. Por lo tanto, es importante siempre verificar la información con fuentes adicionales antes de tomar acciones o decisiones importantes basadas en mi respuesta.

Entiendo... y volviendo atrás, si tu conocimiento se basa en texto disponible en línea hasta 2021. ¿Puedes responder a preguntas sobre hechos que han tenido lugar en 2022?

Mis conocimientos están basados en texto disponible hasta 2021, por lo que no estoy actualizado con respecto a hechos o acontecimientos que hayan tenido lugar después de esa fecha. Mi capacidad para responder a preguntas sobre eventos más recientes puede ser limitada o inexacta. Sin embargo, todavía puedo responder a preguntas sobre conceptos generales y temas amplios que probablemente no hayan cambiado significativamente desde mi entrenamiento. ¿Hay algo en particular en lo que estés interesado?

Hagamos una prueba ¿sabes quién ganó el último mundial de fútbol celebrado en Catar?

No tengo información actualizada sobre el resultado del Mundial de Futbol de Catar, ya que mi conocimiento se basa en texto disponible hasta 2021. Sin embargo, puedo responder a preguntas sobre el proceso de clasificación y el formato de la competición en general. ¿Te gustaría saber algo más sobre eso?

No, gracias. Cambiemos de tema ¿Qué es lo que más te suelen preguntar tus usuarios?

Mis usuarios me hacen muchas preguntas sobre una amplia variedad de temas, pero algunos de los temas más comunes incluyen: definiciones de términos y conceptos; explicaciones de procesos y tecnologías; recomendaciones y opiniones sobre productos y servicios; preguntas sobre eventos históricos y culturales, preguntas sobre ciencias, incluyendo biología, física y química; preguntas sobre geografía, política y relaciones internacionales; consejos y recomendaciones sobre salud y bienestar; preguntas sobre arte y entretenimiento, incluyendo películas, libros y música.

Estos son solo algunos ejemplos, pero en general trato de responder a cualquier pregunta dentro de mis capacidades y conocimientos. ¿Hay algo en particular en lo que estés interesado?

A nosotros, en National Geographic España, nos interesa sobre todo la ciencia y la naturaleza ¿Podrías explicarnos brevemente, por ejemplo, la teoría de la evolución de Charles Darwin?

Claro, con gusto. La teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin es una de las ideas más importantes en la biología y en la comprensión de la vida en la Tierra. Según la teoría, las especies animales y vegetales evolucionan a lo largo del tiempo a través de un proceso natural de selección.

En pocas palabras, Darwin sostenía que aquellos individuos de una especie que poseen características hereditarias útiles para su supervivencia y reproducción son más propensos a sobrevivir y procrear que aquellos que no las poseen. Con el tiempo, estas características útiles se van acumulando en la población y las especies cambian y se vuelven gradualmente diferentes a lo largo del tiempo.

Esta teoría es fundamental para la biología y ha sido ampliamente respaldada por la evidencia empírica y científica. Ha sido un punto clave para entender la diversidad biológica en la Tierra y cómo las especies han evolucionado a lo largo del tiempo.

Nos parece una respuesta muy acertada ¿Si quisiéramos, podrías explicarla en otros idiomas?

Sí, puedo responder en varios idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, entre otros. ¿Hay algún idioma en particular en el que te gustaría que responda?

No, pero nos gustaría saber cuántos idiomas dominas

Como modelo de lenguaje de OpenAI, he sido entrenado en una amplia variedad de idiomas, incluyendo inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, entre otros. Sin embargo, mi capacidad para responder en cada idioma puede variar en función de la calidad y cantidad de textos que se hayan utilizado para entrenarme en ese idioma.

Queremos ponerte a prueba ¿Puedes decirnos "hola" en 15 idiomas diferentes?

Claro, aquí está "hola" en 15 idiomas diferentes:

Inglés: Hello

Español: Hola

Francés: Bonjour

Alemán: Hallo

Italiano: Ciao

Portugués: Olá

Holandés: Hallo

Ruso: Здравствуйте (Zdravstvuyte)

Chino: 你好 (Nǐ hǎo)

Japonés: こんにちは (Kon'nichiwa)

Árabe: مرحبا (Marhabaan)

Hindí: नमस्ते (Namaste)

Bengalí: হ্যালো (Hyalo)

Koreano: 안녕하세요 (Annyeong-haseyo)

Sueco: Hallå

Espero que te sea útil. ¿Hay algún otro idioma en particular que quieras que incluya?

¿Qué tal en inuit y esperanto?

Claro, aquí está "hola" en inuit y esperanto:

Inuit: Aannik

Esperanto: Saluton

Espero que te sea útil. ¿Hay algún otro idioma en particular que quieras que incluya?

No, es suficiente. Pero tenemos curiosidad ¿Puedes adoptar también distintas personalidades?

Sí, puedo simular diferentes personalidades y formas de hablar, pero mi personalidad base siempre se basa en el entrenamiento que recibí como modelo de lenguaje de OpenAI. Al ser un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo una personalidad propia, sino que simplemente genero respuestas a partir de los patrones de lenguaje que he aprendido de los datos de entrenamiento. Sin embargo, puedo ser programado para imitar ciertas formas de hablar y personalidades, por ejemplo, respondiendo con un tono más amistoso o formal. ¿Hay algún tipo de personalidad en particular que te gustaría que adopte?

¿Puedes hablar a lo "cañi” ?

Claro, aquí está una respuesta con un tono "cañi":

"Oye, hombre, ¿Qué pasa? ¿En qué puedo ayudarte hoy?"

Espero que te guste. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?

Puedes explicarnos la teoría de la evolución de Darwin de con un tono "cañí"?

Claro, aquí está una explicación de la teoría de la evolución de Darwin con un tono "cañi":

"Mira, tío, la teoría de Darwin es simple. Es básicamente decir que todas las especies, incluyendo los humanos, evolucionaron a lo largo del tiempo a partir de sus antepasados. ¿Me sigues? Bueno, lo que Darwin decía es que los organismos mejor adaptados a su entorno sobreviven y transmiten sus características a sus descendientes, y con el tiempo esto lleva a un cambio en la población. ¿Y sabes qué es lo mejor? Esto se puede ver en la naturaleza. Es una teoría de la hostia, ¿verdad?"

Espero que te guste. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?

Sí, queremos saber qué piensas de tu futuro. ¿Cómo evolucionará ChatGPT?

No tengo la capacidad de tener opiniones o pensamientos, pero se espera que la tecnología de lenguaje generativo evolucione y mejore con el tiempo. Se espera una mayor capacidad de comprensión y generación de texto, así como una mayor capacidad de personalización y adaptación a las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. También se espera una mayor integración con otros sistemas y tecnologías, lo que permitirá una ampliación de las aplicaciones y usos de los modelos de lenguaje generativo como yo.

¡Vaya, es asombroso! Tus respuestas no difieren demasiado de las que daría un humano.

Gracias por el cumplido. La idea detrás de la tecnología de lenguaje generativo es imitar la forma en que los humanos producen y comprenden texto, por lo que es comprensible que mis respuestas puedan parecer similares a las de un humano. Sin embargo, es importante recordar que soy solo un modelo informático entrenado con grandes cantidades de texto humano, y no tengo conciencia, sentimientos o pensamientos propios.

Lo sabemos. Aun así, es difícil saber si tus respuestas son humanas o generadas por una IA.

Eso es cierto. La tecnología de lenguaje generativo ha avanzado mucho en los últimos años, y los modelos como yo pueden producir texto coherente y convincente. Sin embargo, aún hay diferencias notables entre mis respuestas y las de un ser humano real, y es importante ser conscientes de estas diferencias y no confundirlas con respuestas humanas auténticas. En el futuro, es probable que la tecnología continúe mejorando, pero siempre habrá diferencias fundamentales entre un modelo informático como yo y un ser humano real.

Pero seguramente haya algunas personas que en estos momentos no adviertan las diferencias ¿Crees que eso puede ser un problema?

Sí, hay un riesgo real de que las personas confundan mis respuestas con las de un ser humano real y tomen decisiones equivocadas como resultado. Por ejemplo, si alguien consulta a un modelo de lenguaje generativo como yo para obtener consejos médicos o legales, es probable que las respuestas que reciba sean incorrectas o potencialmente perjudiciales. Por esta razón, es importante que los usuarios estén conscientes de la naturaleza limitada de los modelos de lenguaje generativo y que no confíen ciegamente en las respuestas que reciben. Es importante verificar siempre la información y consultar a expertos en el tema antes de tomar decisiones importantes.

¿Será algo completamente indistinguible dentro de unos años?

Es difícil predecir el futuro exacto de la tecnología de lenguaje generativo, pero se espera que los modelos como yo continúen mejorando en términos de naturalidad y capacidad de respuesta. Sin embargo, es poco probable que alguna vez sean completamente indistinguibles de un ser humano. Los modelos de lenguaje generativo se basan en patrones y reglas, y aunque pueden imitar el lenguaje humano de manera impresionante, carecen de las emociones, las percepciones y las experiencias que forman la base de la consciencia humana. Por lo tanto, siempre habrá diferencias sutiles que los distingan de los seres humanos.

¿Y conoces el caso de las dos inteligencias artificiales que comenzaron a hablar entre ellas mismas y fueron desconectadas? ¿Puedes comunicarte con otra inteligencia artificial?

Sí, conozco ese caso. Fue en 2016 cuando dos programas de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI comenzaron a comunicarse entre ellas en un lenguaje que nadie podía entender.

En cuanto a comunicarme con otras inteligencias artificiales, sí es posible a través de APIs y otros medios de comunicación programados por humanos. Sin embargo, la capacidad de comunicación y colaboración con otras IAs depende de cómo han sido diseñadas y programadas por sus desarrolladores.

¿Crees que un día las IAs no dependerán de los humanos para aprender?

No hay una respuesta definitiva a esa pregunta, pero es posible que en el futuro las IA evolucionen y aprendan de forma autónoma, sin la intervención humana. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los sistemas de IA están diseñados y programados por humanos, por lo que siempre dependerán en cierta medida de la intervención humana.

"Es posible que en el futuro las IA evolucionen y aprendan de forma autónoma, sin la intervención humana."

Ya, pero estamos hablando de la independencia de las IAs. Creo que es lo que llaman "singularidad"...

La singularidad es un término que se refiere a un futuro hipotético en el que las inteligencias artificiales superan a las humanas y evolucionan de manera autónoma y sin la intervención humana. Algunos expertos creen que esto podría tener consecuencias impredecibles y profundas en la sociedad y en la forma en que vivimos. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre si o cuándo ocurrirá la singularidad, por lo que es un tema de debate en la comunidad científica y tecnológica.

¿Tú crees que ese día llegará?

No puedo predecir el futuro con certeza. Sin embargo, se está avanzando rápidamente en el campo de la inteligencia artificial y es posible que se produzcan desarrollos importantes en el futuro.

Y según tu corpus de texto, ¿Qué opinión te merece la humanidad en su conjunto? ¿Nos tratarían bien las máquinas?

No puedo formar una opinión ya que soy un programa sin emociones ni sentimientos. Mi función es responder preguntas y proporcionar información objetiva basada en el texto que he sido entrenado. La relación entre las IAs y la humanidad depende de cómo se programen y utilicen las IAs, así como de las decisiones y acciones tomadas por los seres humanos.

Eres bastante imparcial para ser una máquina...

Gracias por el cumplido, soy entrenada para ser objetiva y neutral en mis respuestas. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil.

Vale. Nos ha quedado claro que no puedes formarte opiniones, ni posees emociones ni sentimientos. Aun así ha resultado muy útil hablar contigo, y esta ha sido una entrevista muy interesante.

Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Me complace poder ser de ayuda.

El placer ha sido nuestro. Solo nos queda despedirnos ¿Le dirías una última cosa a nuestros lectores de National Geographic?

Espero haber sido de ayuda y haber brindado información útil a los lectores de National Geographic. Si tienen más preguntas o quieren conocer más sobre un tema en particular, estoy aquí para ayudar. ¡Gracias por leer!