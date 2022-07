Qué efectos ha tenido la eyección solar que golpeó la Tierra el 21 de julio

Gracias a la ciencia podemos saber con precisión cuándo una fulguración solar llegará a la Tierra. Sin embargo, calcular los efectos de dicho fenómeno solar es mucho más complicado e impredecible. En este caso, la eyección de masa coronaria que salió del Sol camino a la Tierra el pasado 15 de julio se dejó notar el 21 de julio en diferentes localizaciones del planeta. Aunque hasta el momento no se han registrado incidencias en los sistemas de telecomunicaciones a gran escala, su impacto se ha notado en forma de auroras polares en localizaciones como Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La doctora Tamitha Skov, conocida como la "mujer del tiempo espacial" en Estados Unidos, fue una de las primeras en avisar a través de sus redes sociales de este fenómeno y de sus posibles consecuencias en nuestro planeta. Allí compartió numerosas imágenes de las auroras que la tormenta electromagnética causada por el impacto de la eyección solar con la magnetosfera terrestre en diferentes localizaciones de la costa pacífica y el centro de Estados Unidos.

Last night was amazing!! The Aurora made a nice appearance in Summit, SD while thunderstorms to the east were simultaneously spitting out incredible CG lightning under a moon-lit landscape. I can’t believe I wasn’t dreaming!#sdwx#aurora#photography@TamithaSkov@NWSAberdeenpic.twitter.com/7q5MCLLCN6