El primer paseo espacial protagonizado solo por mujeres

En el marco de la Expedición 59, las astronautas de la NASA Anne McClain y Christina Koch llevarán a cabo el paseo espacial el 29 de marzo. Kristen Facciol, controladora de la Agencia Espacial Canadiense, estará en el cuadro de mandos de la NASA en el Johnson Space Center de Houston dando apoyo a la misión desde tierra. Según la web de la NASA, el paseo espacial durará alrededor de 7 horas.

Fue la propia Facciol la primera en hacer público el anuncio mediante un tweet el pasado 1 de marzo: “Acabo de saber que estaré en el cuadro de mandos dando apoyo al PRIMER PASEO ESPACIAL FEMENINO con @AstroAnnimal y @Astro_Christina ¡¡¡y no puedo contener la emoción!!!” explicaba

I just found out that I’ll be on console providing support for the FIRST ALL FEMALE SPACEWALK with @AstroAnnimal and @Astro_Christina and I can not contain my excitement!!!! #WomenInSTEM #WomenInEngineering #WomenInSpace