Pfizer anuncia una eficacia del 90% en su vacuna contra la COVID-19

La farmacéutica Pfizer y la alemana BioNTech han anunciado en un comunicado de prensa que su vacuna contra la COVID-19 es "más del 90% efectiva para prevenir la enfermedad". Según dicho comunicado, los resultados se han obtenido en su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación, según "el primer análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre de 2020 por un Comité de Monitoreo de Datos (DMC) externo e independiente del estudio clínico de Fase 3" explican desde la empresa.

En esta prometedora vacuna, la protección frente al virus SARS-CoV-2 se consigue después de dos dosis de vacuna, es decir, tras 28 días desde la primera dosis y 7 días después de la segunda.

Los datos presentados se basan únicamente en los primeros 94 voluntarios entre los 43.538 participantes en el estudio que dieron positivo a la prueba de COVID-19, lo que obligará a la farmacéutica a continuar analizando los efectos y los peligros. Estos casos se dividen entre los que recibieron la vacuna y los que fueron inyectados con un placebo. Las pruebas continuarán hasta registrar más de 164 casos de contagio entre los participantes en el ensayo clínico para precisar aún más la tasa de efectividad. La empresa prevé disponer de estos datos en las próximas semanas y, aunque el cálculo de la efectividad podría variar cuando se terminen de analizar dichos resultados, la noticia es una bocanada de esperanza en esta segunda ola de contagios.

“Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. El primer conjunto de resultados de nuestro ensayo de la vacuna Fase 3 COVID-19 proporciona la prueba inicial de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir COVID-19 ”, dijo el Dr. Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer. “Estamos alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas en un momento en que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan a su capacidad excesiva y economías que luchan por reabrir. Con las noticias de hoy, estamos más cerca de brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial. Esperamos poder compartir datos adicionales de eficacia y seguridad generados por miles de participantes en las próximas semanas”.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.