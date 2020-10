Un paso más cerca de la vacuna universal contra la gripe

Cada año, la vacuna contra la gripe tiene que ser rediseñada para tener en cuenta las mutaciones que acumula el virus. Esto es así hasta el punto que, incluso a veces, la nueva vacuna no protege completamente a todos sus receptores. No obstante, ahora un grupo internacional de científicos de varias instituciones liderados por el MIT, está trabajando en una estrategia para diseñar una vacuna universal contra la gripe que podría funcionar contra cualquier cepa del virus. Así en un nuevo estudio describen una vacuna que desencadena una respuesta inmunitaria contra un segmento de proteína del virus de la gripe que rara vez muta, pero que normalmente no es el objetivo del sistema inmunológico.

Dicha vacuna, la cual consta de nanopartículas recubiertas con proteínas de la gripe y que entrenan al sistema inmunológico para crear los anticuerpos deseados, ya ha sido probada en ratones con sistema inmunológicos humanizados, provocando una respuesta de anticuerpo hacia el segmento de proteína al que nos referíamos unas líneas atrás, lo que demuestra su eficacia contra cualquier cepa del virus de la gripe.

“La razón por la que estamos entusiasmados con este trabajo es que es un pequeño paso hacia el desarrollo de una vacuna contra la gripe que solo se debe tomar una o varias veces, y es probable que la respuesta de anticuerpos resultante proteja contra las cepas de gripe estacional y las cepas pandémicas " explica Arup K. Chakraborty uno de sus desarrolladores.

La mayoría de las vacunas contra la gripe consisten de manera general en una dosis inactivada del virus. Estos virus están recubiertos con una proteína llamada hemaglutinina -HA-, que les ayuda a unirse a las células huésped. Después de la vacunación, el sistema inmunológico genera escuadrones de anticuerpos que se dirigen a la proteína HA, pero estos anticuerpos casi siempre se unen a la cabeza de la proteína HA, que es la parte de la proteína que muta más rápidamente.

No obstante, por contrapartida, las partes del tallo de esta proteína HA mutan muy raramente. "Aún no tenemos el dibujo completo completo, pero por muchas razones, nuestro sistema inmunológico no es eficiente reconociendo las partes de estas proteínas que no mutan, las cuales, si son atacadas de manera efectiva, darían lugar a una respuesta de anticuerpos que neutralizaría distintos tipos de virus de la gripe", explica Daniel Lingwood, coautor de la investigación.

Y esto es precisamente en lo que han estado trabajando los científicos, quienes se propusieron estudiar por qué el sistema inmunológico termina apuntando a la cabeza de HA en lugar de a su tallo, a su vez de encontrar formas de reenfocar la atención del sistema inmunológico en este segundo. "Dicha vacuna podría producir anticuerpos conocidos como anticuerpos ampliamente neutralizantes, que responderían a cualquier cepa de la gripe" declaran sus autores. "Y podría poner fin a la carrera armamentista entre los diseñadores de vacunas y los virus de la gripe que mutan rápidamente" concluyen.