Nuevos avances en la lucha contra la metástasis

En la actualidad, gracias al avance de la medicina, la modernización de los tratamientos y a una mayor eficacia y eficiencia en su detección, se ha logrado que lo que hace apenas una década era difícil de escuchar: "ha superado el cáncer", se haya convertido en una realidad para miles de personas. La ciencia sueña — o más que soñar trabaja en ese sentido — con convertir una idea en realidad: que dentro de quizá un par de décadas el cáncer pueda convertirse en una enfermedad tan fácil de diagnosticar y tratar como el más común de los resfriados.

Sin embargo, pese a los notables pasos dados durante los últimos años, la metástasis, una de las facetas más agresivas de la enfermedad, sigue siendo uno de los aspectos más duros con las que científicos, médicos y enfermos tienen que lidiar en la lucha contra el cáncer. La metástasis se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original, viajando por el cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático y formando nuevos tumores deslocalizados en otros órganos o tejidos. De hecho, a día de hoy, la metástasis es la responsable de cerca del 90% de los fallecimientos por cáncer.

Antes de que se pueda idear un tratamiento eficaz contra la metástasis, resulta indispensable comprender el efecto específico de una sustancia anticancerosa en los distintos tipos concreto de cáncer, o incluso en el tipo de la célula específica que produce metástasis en la enorme heterogeneidad celular de los tumores.

Ahora no obstante, un equipo de la Universidad de Ginebra -UNIGE- parece haber dado un paso de gigante hacia esta comprensión, identificando el tipo de células inductoras de procesos metastásicos en el cáncer de colon gracias a una técnica pionera bautizada con el nombre de Spiked-scRNAseq. Los resultados de la investigación, en la cual también se informa del descubrimiento del gen VSIG1, que involucrado en las interacciones intercelulares previene la metástasis, se recogen esta semana en la revista Cell Reports en un artículo titulado Functional Pro-metastatic Heterogeneity Revealed by Spiked-scRNAseq Is Shaped by Cancer Cell Interactions and Restricted by VSIG1.Además de este descubrimiento, que ofrece esperanza para el desarrollo de tratamientos futuros, el artículo publicado valida el uso de esta tecnología para probar medicamentos activos contra las metástasis e incluso para tratamientos personalizados para cada paciente.

La batalla contra la metástasis

La mayoría de los tratamientos farmacológicos para el cáncer no funcionan de manera óptima contra la metástasis. De hecho, se han desarrollado para tener una acción global y el mayor efecto posible en el paciente medio. Sin embargo, para que sean eficaces, "los fármacos deben dirigirse únicamente a las células que generan metástasis", explica el profesor Ariel Ruiz i Altabade la Facultad de Medicina de la UNIGE. Los tumores están formados por células muy heterogéneas, algunas de las cuales producirán metástasis mientras que otras no. La pregunta es:¿cómo apuntar al tipo correcto de células tumorales para vencer al cáncer?

El equipo dirigido por Ruiz i Altaba estableció una metodología para definir, identificar, clonar y rastrear los fenotipos -rasgos visibles- celulares de los tumores, analizando a escala celular tanto el genoma como la expresión del ARN mensajero de dichas células.

Como recordatorio, los genes de una célula, o su genotipo, se copian primero en el ARN mensajero que luego se usará para la síntesis de proteínas. Estas proteínas son la expresión visible de los genes y su acción subyace en las características que presentará la célula, es decir, su fenotipo. "Nuestro enfoque defiende que es posible identificar las células en las que se produce la metástasis al vincular el genotipo expresado con el fenotipo celular. En esencia, queremos saber cómo las células se vuelven metastásicas y de dónde provienen", añade el investigador.

"Ahora podemos apuntar a la metástasis de manera más efectiva gracias a un nuevo enfoque que tiene en cuenta la enorme heterogeneidad y los fenotipos de las células tumorales"

Así, mediante la técnica Spiked-scRNAseq los investigadores lograron definir con precisión la composición celular de un tumor de cáncer de colon mientras determinaban su fenotipo a nivel celular, identificando que células -específicamente dentro del tumor- inducían a la metástasis. En base a este descubrimiento los autores defienden que ahora los fármacos y sus efectos antimetastásicos podrían probarse con precisión; ""En otras palabras, ahora podemos analizar compuestos por su acción sobre las células que generan metástasis en pacientes individuales" explica la doctora Marianna Silvanodel departamento de medicina molecular de la universidad La Sapienza de Roma y coautora principal del estudio.

La identificación de un gen que suprime la metástasis

"También nos propusimos definir el estado premetastásico de un tumor y evaluar su potencial metastásico", prosigue Silvano. El equipo de investigación de la universidad de Ginebra descubrió que al mezclar células metastásicas con células no metastásicas, las primeras detuvieron la migración de las últimas. “Esto indica que las interacciones celulares son importantes en el proceso de formación de metástasis”, explica Ruiz i Altaba.

"Al expresar el gen VSIG1 en una célula tumoral, las metástasis se reducen in vivo e in vitro. Pero si eliminamos este gen, encontramos un aumento de metástasis"

En base a este hallazgo los investigadores se centraron en los genes involucrados en las vías de señalización que son importantes para las interacciones celulares. La doctora Carolina Bernal, también coautora del estudio, identificó el gen VSIG1 concluyendo junto a la doctora Silvano que se trata de un gen crítico a la hora de restringir la interacción entre las células tumorales metastásicas y no metastásicas. "Al expresarse VSIG1 en una célula tumoral, las metástasis se reducen in vivo e in vitro. Pero si eliminamos este gen, encontramos un aumento de metástasis" explica Silvano, quien reitera sus esperanzas en la técnica Spiked-scRNAseq para identificar otros genes involucrados en el desarrollo de la metástasis y para el desarrollo de nuevos fármacos en la lucha contra el cáncer.