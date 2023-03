Una de las cosas que se pueden agradecer a la serie televisiva The Last of Us es la popularización de una forma de transmisión de enfermedades que hasta el momento no había recibido demasiada atención: la infecciones fúngicas. The Last of Us dibuja un mundo postapocalíptico en el que un hongo llamado Cordyceps, que normalmente afecta a los artrópodos, muta para emplear como hospedadores a los seres humanos, algo con consecuencias catastróficas para nuestra especie.

Sin embargo, más allá de la licencia creativa del cine, las infecciones fúngicas son uno de los problemas susceptibles de causar estragos en el futuro a los que los científicos especializados deberán prestar atención.

Este es precisamente el caso de Candida auris, un hongo ascomiceto que fue descrito apenas hace poco más de una década, en 2009, y que es el responsable de la candidiasis en humanos, una enfermedad oportunista que en sus formas más graves puede invadir el torrente sanguíneo, el sistema nervioso central y los órganos de sus hospedadores humanos, provocando la muerte.

La alarma ha saltado este lunes con la publicación de un artículo en la revista especializada Annals of Internal Medicine, en el que se informa que desde el año 2019 las infecciones por este hongo han aumentado de manera notable. Así, según los datos proporcionados, el crecimiento de las infecciones por Candida auris pasó de ser de un 44% superior con respecto a años anteriores en 2019, a un 95% en 2021.

El mayor problema, quizá, es que los investigadores también evidencian que se ha producido un aumento notable en los casos resistentes a las equinocandinas, lo cual es particularmente preocupante porque estas constituyen la terapia de primera línea para las infecciones invasivas producidas por las distintas cepas de Candida, incluida C. auris .

Así desde los primeros brotes de la infección, en el año 2016, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha clasificado a C. auris como una “amenaza urgente”, el nivel más alto de preocupación otorgado a una enfermedad. Esto es debido su demostrada multirresistencia a los fármacos, a su fácil propagación en los centros de atención médica y a que puede causar infecciones invasivas graves con altas tasas de mortalidad. De hecho, e l número de infecciones de C.auris que fueron resistentes al tratamiento con equinocandinas se ha triplicado anualmente desde 2019.

Si bien C.auris no representa una amenaza capaz de reducir a cenizas el mundo, escenifica el que está llamado a convertirse en uno de los principales problemas que deberemos enfrentar en los años venideros en el ámbito de la medicina, la resistencia de los patógenos a los tratamientos médicos y la disminución de efectividad de los fármacos actuales en la guerra contra los microorganismos, ya se trate de virus, bacterias u hongos.

¿Qué es la candidiasis y por qué es un problema emergente?

Como explicamos, la candidiasis es una infección fúngica provocada por los hongos del género cándida, entre los cuales Candida albicans y el recientemente descubierto Candida auris, son los más comunes.

La candidiasis, o infecciones por candida, pueden incluir desde afecciones superficiales - a nivel oral o vaginal- hasta infecciones sistémicas potencialmente mortales conocidas como candidemias y que afectan generalmente a personas inmunodeprimidas, especialmente a las que están internadas en hospitales o residencias de ancianos.

Entre las principales complicaciones asociadas a esta enfermedad, es que se trata de una afección difícil de identificar, y que puede propagarse y causar brotes en los centros de atención médica. También preocupa su frecuencia, ya que el número de casos y países en los que estos se están produciendo ha aumentado rápidamente en los últimos años. El hongo, además, se está volviendo resistente a los tratamientos conocidos empleados para tratar las infecciones antimicóticas. De hecho, más de un tercio de los pacientes diagnosticados con una infección invasiva de C.auris fallecen menos de un mes después de haber sido detectada la enfermedad.