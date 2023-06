Tras casi un año desde la formación de un equipo especializado en el estudio de los ovnis (a los que ahora llaman Fenómenos Aéreos No Identificados, por su siglas en inglés UAP), la NASA ofreció algunos avances de la investigación de avistamientos de objetos extraños en el cielo y bajo el agua, durante una reunión pública y en directo que arrojó una primera conclusión: hace falta más información.

En las últimas tres décadas, se han analizado alrededor de 800 UAP, y la mayoría de ellos han sido identificados fácilmente. Sin embargo, entre el 2% y el 3% de los casos son de origen desconocido y siguen clasificados como "anómalos".

Lo que obstaculiza la obtención de respuestas es, según los implicados en el proyecto, la falta de datos de calidad que permitan estudiar los UAP desde un ángulo de rigor científico. Es por ello que el equipo ha recibido el encargo de preparar un documento, que la NASA espera publicar en los próximos meses, en el que se determine una hoja de ruta sobre cómo usar las herramientas de la ciencia para analizar y categorizar el carácter de los UAP.

Los ovnis continúan siendo un misterio

Para enfrentar el estudio de forma objetiva, los investigadores recomiendan "romper el estigma" que gira en torno a los Objetos Voladores No Identificados. El cine y las novelas de ciencia ficción han transformado un término científico -que en su definición no remite a la existencia de vida extraterrestre- en un elemento que ya pertenece a la cultura de masas.

Y aunque es algo humano querer dar una explicación extraordinaria a fenómenos que, a priori, no tienen explicación, la realidad es que la gran mayoría de avistamientos sucedidos hasta ahora han sido identificados como fenómenos atmosféricos o componentes de tecnología militar.

Eso sí, respecto a ese pequeño porcentaje que queda fuera del alcance de la certidumbre científica, la primera aproximación de los científicos tiene que ver con la seguridad de los cielos: "Es obligación de esta nación determinar si estos fenómenos representan algún riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo", explicó en la conferencia Daniel Evans, administrador asociado adjunto asistente para la investigación dentro de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

La falta de datos, el gran handicap

Hasta el momento, las principales fuentes de información visual sobre los avistamientos han sido fotografías tomadas desde móviles o cámaras amateur, e imágenes captadas por dispositivos militares que frecuentan el espacio aéreo con asiduidad. Y ninguno de los materiales obtenidos a partir de ellas contiene datos contundentes sobre los que indagar. Así lo señalan los científicos en el informe que avanzaron durante la conferencia: "las grabaciones de los teléfonos móviles tienen un valor muy limitado debido a la resolución de las cámaras".

Así pues, uno de los ejes principales de la nueva hoja de ruta será mejorar la recopilación de imágenes de alta calidad a través de satélites de observación de la Tierra y de tecnología de última generación. Además, este equipo de la NASA prevé realizar alianzas con las agencias espaciales de otros países para compartir información y avanzar en la investigación del origen de los UAP.

No obstante, el astrofísico David Spergel, presidente del grupo de estudio y ex miembro del Consejo Asesor de la NASA, aclaró que uno de los obstáculos en la actualidad es que la tarea de recopilación de datos está "fragmentada en varias agencias" y que algunas de ellas no cuentan con "instrumentos calibrados para la recopilación de datos".

Esto no solo supone una desilusión -aunque no un fracaso- para los investigadores, que llevan trabajando en el estudio casi un año, sino también para aquellos amantes de la ciencia que esperan con ansias el día en que se conozca el origen de estos ovnis. En este sentido, uno de los interrogantes más frecuentes durante la conferencia giró en torno a la vida extraterrestre: ¿podrían estos objetos voladores extraños ser creación de un alienígena?

La respuesta, lejos de satisfacer el interés público por obtener certezas sobre el universo, supone un buen punto de partida para enfocar la investigación desde una perspectiva más científica: "Para afirmar que hemos visto algo que es evidencia de inteligencia no humana, se requeriría evidencia extraordinaria. Y no hemos visto eso. Creo que es importante dejarlo claro", sentenció Spergel.