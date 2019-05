La NASA enviará la primera mujer a la Luna en 2024

Tras anunciar una nueva misión espacial bajo el nombre Artemis con el objetivo de pisar de nuevo la Luna en 2024, la NASA planea incluir por primera vez a una mujer entre la tripulación que caminará sobre el suelo lunar.

Hace 50 años la humanidad lograba uno de los mayores hitos de la carrera espacial. El 24 de julio de 1969 Neil Armstrong puso un pie en la luna por primera vez en la historia. Desde entonces ha habido otros 12 astronautas que han repetido la operación, la última vez en 1972. Sin embargo, ninguna mujer lo ha hecho hasta ahora.

Según ha anunciado la NASA esto cambiará en un futuro cercano El gobierno de Trump pretende incrementar el presupuesto destinado a la agencia espacial –aún a expensas de lo que decida el Congreso–, lo cual permitiría acelerar los programas de exploración espacial, entre los que se encuentra la misión Artemis.

Al hilo de esta noticia, el actual administrador de la NASA, Jim Bridenstine, anunció ayer mediante un tuit en su cuenta que la siguiente misión llevará por primera vez a una mujer estadounidense a la Luna.

Our #Moon2024 mission is being named after Artemis, who was a sister to Apollo and goddess of the Moon. We're excited to be landing the first woman and next man on the surface of the Moon by 2024. pic.twitter.com/ri0MnoZN0k