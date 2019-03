Música, cerebro y hormonas, una relación muy estrecha

También existen personas a las que no le gusta la música, pero no es que sean bichos raros. Tampoco se trata de una enfermedad, si no de un trastorno conocido como anhedonia musical. Este trastorno impide sentir placer a quien escucha la música y parece estar relacionado con las vías nerviosas que relacionan el oído con el sistema de recompensa de nuestro cerebro.



Foto: iStock