Un mundo bajo la lupa

Un año más la compañía Nikon Instruments Inc. ha dado a conocer a los ganadores de la que es la cuadragésimo séptima edición de su concurso anual de microfotografía, Nikon Small World. El primer premio de este año fue otorgado a Jason Kirk por su impactante imagen de los tricomas, estomas y vasos de una hoja de encina del sur -Quercus virginiana-, un árbol perennifolio nativo del sur de los Estados Unidos.

Utilizando varias técnicas de iluminación, la fotografía de Kirk es un ejemplo magistral de la relación dinámica entre la tecnología y la creatividad artística. Utilizando un sistema de microscopios hecho a medida que combina la luz transmitida por color filtrado con la luz reflejada difusa, Kirk capturó alrededor de 200 tomas individuales de la hoja y las apiló para crear la impresionante imagen.

El autor se valió de su pericia para resaltar tres estructuras de la hoja; todas esenciales para la vida vegetal. Las destacadas en blanco son los tricomas, unas finas excrecencias que protegen a la planta contra el clima extremo, los microorganismos y los insectos. En púrpura, destacan los estomas, unos pequeños poros que regulan el flujo de gases en una planta. Y coloreados en cian podemos apreciar los vasos que transportan la savia a través de la hoja.

"El tema de la iluminación fue complicado", explica su autor. "Los objetivos del microscopio son pequeños y tienen una escasa profundidad de enfoque. No podía simplemente aplicar una luz gigante junto al microscopio y hacer que la iluminación fuera direccional. Casi imposible". Kirk editó la temperatura de color y el tono en la postproducción para ilustrar mejor los diversos elementos representados. Cuando el científico no está dirigiendo las instalaciones centrales de Imagen Óptica y Microscopía Vital -OiVM- en el Baylor College of Medicine de Houston, se le puede encontrar pasando su tiempo libre personalizando microscopios o fotografiando cualquier cosa en su patio trasero. "He aprendido mucho de la comunidad científica tras pasar más de 20 años en este campo haciendo microscopía a un nivel bastante alto. Pero también he aprendido mucho de las personas en el entorno de los aficionados a la fotografía. Small World es una gran combinación de ambos mundos y a menudo no tienes la oportunidad de ver eso".

"Nikon Small World fue creado para mostrar al mundo cómo el arte y la ciencia se unen bajo el microscopio. El ganador del primer premio del certamen de este año no podría ser un mejor ejemplo de esa mezcla", declara Eric Flem, Gerente de Comunicaciones de Nikon Instruments. "Sigo sorprendiéndome por el gran nivel y el talento que vemos cada año, y las microfotografías de este año no son una excepción. A medida que la tecnología de imágenes continúa progresando, nuestro certamen gana en calidad, y a caballo entre la ciencia y el arte, la presente edición del concurso nos ha proporcionado algunos ejemplos sorprendentes de ello. En esta galería os mostramos las 20 mejores imágenes que nos deja la competición de este año.