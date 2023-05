Aunque parece una historia extraída de la ficción, la deformación en forma de “fideo alargado”, o espaguetización, que sufre todo tipo de materia al entrar en contacto con un agujero negro es un fenómeno real. Y es que, el campo gravitatorio generado por los agujeros negros es tan fuerte que consiguen producir un cierto estiramiento en todos los objetos que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, en los casos más extremos, la fuerza de deformación es tan fuerte ningún objeto puede soportarlo, sin importar cuán resistentes fueran sus materiales. En el hipotético caso de que se tratase de un astronauta, sin duda sería similar a un acto de tortura medieval.

EL FENÓMENO DE “ESPAGUETIZACIÓN”

Un agujero negro es un punto de alta densidad en el Universo, generado como resultado de la explosión de una estrella en forma de supernova en las últimas fases de su vida. La fuerza de gravedad que generan es tan potente que prácticamente ningún objeto que entre en él puede salir, ni siquiera la luz. Y es que, en un caso estándar, algunos de estos objetos cosmológicos pueden poseer la masa del sol (1,9 quettakilos, es decir, el número 19 con 29 ceros a la derecha) en una sola esfera de no más de 16 km de diámetro.

Así, cuando un individuo se encuentra, por ejemplo, sobre la superficie terrestre, la fuerza de gravedad que experimenta en sus pies sí es un poco más fuerte que la de su cabeza, pero esa diferencia es tan mínima que no sufre ningún tipo de consecuencia. Sin embargo, cuando un objeto se acerca a un agujero negro, la gravedad en su parte baja es mucho mayor que la que sufre sobre la parte superior. Esto conlleva que la parte inferior del objeto se sienta arrastrada con mayor fuerza en dirección al centro del agujero negro (de hecho, cuando más se arrastra hacia dentro, mayor es esta diferencia de fuerza), estirándolo de forma indefinida. En el caso de un humano, acabaría por partirse en dos, una imagen algo bizarra.

NASA

Simulación del fenómeno de espaguetización en un astronauta

El fenómeno ocurriría para todos aquellos objetos en las proximidades de un agujero negro, desde polvo espacial hasta estrellas o, en un caso hipotético, astronautas. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué ocurriría justo en el interior o, simplemente, la velocidad a la que ocurriría este fenómeno. La experta Becky Smerthurst afirma en su libro Una breve historia de los agujeros negros que el tiempo entre la caída y la espaguetización podría ser más largo de lo que se piensa. “Supondría incluso viajar en el tiempo”, escribe ella, “es interesante ver como cambiaría tu percepción del tiempo”.

UN INSTRUMENTO DE TORTURA

Para que cualquiera se quiera hacer una idea de lo que este fenómeno supondría realmente para una astronauta, los científicos Stylianos Vasileios Kontomaris y Anna Malamou, de la Universidad de Atenas, publicaron en 2018 un artículo donde analizan el hipotético suceso. En él, suponen un astronauta con una altura de 1,70 m y una masa, incluyendo el propio traje de 150 kg. Establecen, además, las condiciones de que su cabeza con casco y sus pies con botas tienen el mismo peso, 20 kg cada uno, lo que hace más sencillos sus cálculos.

Utilizan para los cálculos una fórmula que relaciona la diferencia de fuerza entre cabeza y pies con las propias masas de los pies y la cabeza, la distancia entre ellas y la lejanía con el propio agujero negro. Así, si sitúan al astronauta a una distancia considerable del agujero, unos 5.900 km, obtienen que experimentaría lo equivalente a soportar un peso de 40 kg sujeto a los pies a pocos metros de la superficie terrestre: algo incómodo pero soportable.

Sin embargo, a medida que lo acercan al agujero, los datos son más preocupantes. A unos 3.000 km obtienen lo que equivaldría a soportar un peso de 310 kg tirando de los pies pero, es que a 1.500 km, una distancia aún conservadora, el peso sería de unos 2.500 kg, lo cual desgarraría al astronauta por completo.

LAS ESTRELLAS Y LOS AGUJEROS NEGROS

Científicamente, el evento se conoce como “fenómeno de disrupción de marea”, y más allá del hipotético caso del astronauta, suele afectar a estrellas, rocas o polvo estelar. Sin embargo, el más curioso de todos es el de captación de las estrellas, pues es visible desde los grandes observatorios de nuestro planeta. Durante el proceso de espaguetización estelar, la fuerte gravedad en la parte baja de la estrella consigue que finos hilos luminosos de material vayan desprendiéndose y terminen dentro del propio agujero. Esto provoca un brillo muy fino y fugaz que es captado por los astrónomos. Una vez estos hilos se van desprendiendo, la estrella va perdiendo su forma y su estructura, lo que provoca que termine destruida y absorbida por completo por el agujero negro.

El último avistamiento de este tipo de fenómenos estelares se realizó en diciembre 2022 y se apodó bajo el nombre de AT2021ehb. Ocurrió a 20 millones de años luz de la Tierra y fue un hito, pues supuso un estudio sin precedentes a nivel mundial: durante varios meses una cadena de observatorios de todas partes del mundo se unieron en el estudio de estas emisiones de luz determinando finalmente que se trataba de la captación de una estrella por parte de un agujero negro.

UNA GRAVEDAD INMENSURABLE

La causa principal de que el proceso de espaguetización se produzca es, obviamente, la enorme gravedad que poseen los agujeros negros. Y es que, esta es tan fuerte que tiene hasta influencia sobre la luz, consiguiendo desviar los rayos luminosos hacia el agujero e, incluso, captarlos y no permitirles escapar. Este hecho provoca que los agujeros sean, en realidad, puntos invisibles: no pueden verse porque los fotones de luz no pueden salir de su interior y no llegan a los ojos del observador.

Sin embargo, sí es posible observar el llamado horizonte de sucesos, es decir, un anillo de luz determinado por los fotones situados en el límite, desde donde sí pueden escapar. Además de este método, para identificarlos a pesar de su invisibilidad, los astrónomos consiguen encontrarlos gracias a la visualización de objetos girando en torno a un punto donde simula no haber “nada”, o por ciertas experiencias de curvatura de la luz.