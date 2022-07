Menstruación y vacunas COVID-19: una relación con efectos secundarios

Los estudios que analizan la relación entre las vacunas y la menstruación son escasos, pero tras la pandemia de COVID-19, la ciencia comienza a abrir nuevos caminos en esta materia. Una de las pioneras en establecer una relación entre ambos tópicos fue la doctora Kathryn Clancy, especialista en antropología biológica de la Universidad de Illinois, quien a principios de 2021 preguntó a sus seguidoras en redes sociales si alguna había experimentado cambios en su ciclo menstrual. Lo dijo con conocimiento de causa, pues ella había notado un adelanto de un día en su periodo, tal y como explica en su tweet.

A colleague told me she has heard from others that their periods were heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again.