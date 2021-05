Las mejores fotos de la Vía Láctea de 2021

La Palma, Islas Canarias. España.

Subí la última noche de mi estancia en la isla al Roque de los Muchachos, donde pude disfrutar con mi novia de una agradable cena de bocadillo viendo el espectacular atardecer sobre nubes que ofrece este lugar.

Momentos después ya se veían las primeras estrellas y preparé mi equipo. La noche estaba fantástica, apenas soplaba una leve brisa y no se divisaba calima en el horizonte, aunque si un poco de contaminación lumínica. Después de varias pruebas me decanté por una focal de 50mm que me permitía tener una visión mas cercana al telescopio sin perder encuadre del centro galáctico aunque tuve que recurrir a hacer una panorámica para poder encuadrarlo bien ya que estaba muy alto.

Foto: Antonio Solano / Milky Way Photographer of the Year / Capture the Atlas