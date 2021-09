Las mejores fotos astronómicas del año según el Real Observatorio de Greenwich

Fotografía ganadora en la categoría: The Manju Mehrotra family trust prize for best new becomer

Cuatro horas antes del lanzamiento del Falcon 9, el fotógrafo descargó la aplicación Photo Pills, se suscribió a flightclub.io y comenzó una investigación intensiva para comprender ambas aplicaciones e identificar la ubicación en la que el arco de vuelo de este Falcon 9 se solaparía con la Luna. Cuando el fotógrafo llegó al lugar de lanzamiento una puerta le cortó el paso, y terminó en un camino oscuro con árboles bloqueando la plataforma de lanzamiento. Después de hacer un cálculo rápido, corrio algunos metros enla oscuridad. Luego el cielo se iluminó, el Falcon 9 se elevó y apuntó directamente a la Luna.

Sony ILCE-6500 camera, 210 mm f/8 lens, ISO 400, 1/350-second exposure

Foto: Paul Eckhardt / Astronomy Photographer of the Year 2021