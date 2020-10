Más de 1.000 estrellas desde la que los extraterrestres pueden detectar la Tierra

¿Hay alguien ahí? La existencia de vida inteligente en planetas similares a la Tierra sigue despertando un gran interés en la comunidad científica, que no escatima esfuerzos en localizar los posibles exoplanetas (planetas situados fuera de nuestro sistema solar) que puedan albergar vida. A fecha de hoy todavía no se han encontrado pruebas concluyentes, más allá de la detección de ciertas ondas de radio de origen misterioso. Entonces, ¿estamos solos en el universo? Es altamente improbable, como ilustra el famoso ‘punto azul pálido’ (Pale blue Dot, en inglés), como bautizó el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan la visión de la Tierra tomada a unos 6.000 millones de kilómetros por la sonda Voyager 1. Pero para responder a esta pregunta no solo es necesario mirar al espacio profundo. También podríamos simplemente hacernos más visibles a ojos de posibles exoplanetas que podrían detectar nuestra presencia.

Eso es precisamente lo que ha hecho un equipo científico capitaneado por Lisa Kaltenegger, profesora asociada del departamento de astronomía de la Facultad de Artes y Ciencias y director del Instituto Carl Sagan de la Universidad Cornell, junto al profesor de física de la Universidad Lehigh, Joshua Pepper. Juntos han escudriñado el espacio exterior en busca del millar de estrellas que nos ‘tienen a tiro’, visualmente hablando.

Una hipotética civilización extraterrestre podría detectarnos observando el plano de órbita de la Tierra

En concreto, los investigadores han realizado una selección de un total de 1.004 estrellas similares a nuestro sol que podrían contener planetas similares a la Tierra en sus zonas habitables, todas ellas a una distancia media de unos 300 años luz. Esta coyuntura permitiría a una hipotética civilización extraterrestre detectar pistas químicas que les indicasen que nuestro planeta alberga vida. Los investigadores anunciaron sus resultados en un artículo titulado "¿Qué estrellas pueden ver la Tierra como un exoplaneta en tránsito?" publicado en la publicación especializada Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Si queremos encontrar vida en otros planetas, afirma Lisa Kaltenegger, no solo debemos escudriñar el cosmos en busca de pistas sobre posibles planetas habitables. “Además, tendríamos que preguntarnos qué perspectiva debería tener un hipotético observador distante para detectar la Tierra como un planeta en tránsito, esto es, que atraviesa su línea de visión”, explica la científica.

Ese posible observador, aseguran los expertos, podrían detectar pruebas de la presencia de biosfera en la atmósfera de nuestro 'punto azul pálido', afirma Kaltenegger. Una hipótesis nada descabellada, según la experta, quien alega que "incluso nosotros podemos ver algunas de estas estrellas más brillantes en nuestro cielo nocturno sin ayuda de prismáticos o telescopios".

La experta afirma que los astrónomos están pensando en usar las observaciones de tránsito para escudriñar el universo en busca de vida extraterrestre con la ayuda del potente telescopio espacial James Webb, que la NASA prevé lanzar en 2021.

La clave está en la órbita de la Tierra

La clave para saber desde qué sistemas estelares pueden encontrarnos está en la eclíptica de la Tierra, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En este plano se ubicarían los exoplanetas con vistas a la Tierra, que detectarían cuando nuestro planeta cruza por delante del Sol.

Pero antes de detectar los exoplanetas es preciso encontrar las estrellas alrededor de las que habitan. Para ello, Pepper y Kaltenegger crearon una lista con más de un millar de astros, que detectaron utilizando el catálogo de estrellas Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS por sus siglas en inglés), de la NASA. "Las 1.004 estrellas que identificamos en nuestro artículo, dentro de nuestro vecindario estelar, podrían ver la Tierra transitar alrededor del sol", asegura Jossua Pepper en un comunicado de la universidad.



"No sabemos si alguna de las estrellas que identificamos tiene planetas similares a la Tierra, ni cuántos de ellos podrían existir", comenta Lisa Kaltenegger a National Geographic España a través de un correo electrónico. La clave, explica la astrónoma, es que los planetas de tamaño pequeño como la Tierra son increíblemente difíciles de encontrar. Sin embargo, aclara la experta, futuras observaciones de las estrellas presentes en el catálogo TESS de la NASA podrían ayudar a arrojar luz a partir de 2021.

"Sabemos que aproximadamente una quinta parte de las estrellas catalogadas alberga un planeta que podría ser como la Tierra. Tomando esta estimación, las 1.004 estrellas que identificamos podrían tener en su órbita unos 200 planetas similares a la Tierra que ya podrían habernos visto. Y todo eso a poca distancia: a solo unos 325 años luz", explica.



Entre el millar de estrellas identificadas podría haber unos 200 planetas similares a la Tierra que ya podrían habernos visto

¿Por qué exponernos tan fácilmente a ser contactados por una hipotética civilización extraterrestre? Según Kaltenegger, cualquier civilización con tecnología similar al telescopio espacial James Webb o el Observatorio Extremadamente Grande de Atacama, en Chile, podría detectar fácilmente que nuestro planeta tiene vida desde hace unos 2.000 millones de años. Aun así, aclara, las enormes distancias que nos separan de nuestros vecinos de la galaxia (la estrella más cercana al Sol está a más de 4 años luz del astro, a unos 41,3 billones de kilómetros), hace que sea poco práctico buscar recursos en el espacio exterior.

Otra aproximación, según apunta la experta, es que estemos interesados en contactar con alguna civilización inteligente que ya nos haya detectado y a la que nos interese enviar una señal. En ese caso, las 1.004 estrellas seleccionadas serían los principales candidatos para empezar a buscar.

¿Nos interesa contactar con otra civilización?

"Supongamos que tenemos muchas civilizaciones entre las que elegir. ¿Con cuáles nos gustaría contactar: las que están más avanzadas o las que lo están menos? Cuando hago esta pregunta en mi clase, la mayoría siempre quiere ponerse en contacto con una civilización más avanzada. Si tuviéramos opciones, no lo dudaríamos. Entonces sería lógico que esperemos que si hay vida allá fuera también nosotros podamos ser contactados. Estoy emocionada por la gran cantidad de posibilidades que existen -explica la experta- Me hace sentir conectada con el cosmos cuando miro hacia el cielo, pensando que podría haber alguien ahí afuera...".

Y tú, ¿contactarías con una civilización más o menos desarrollada?