Lograda la remisión del VIH-1 en un segundo paciente

Un trasplante alogénico de células madre es un procedimiento mediante el cual una persona recibe células madre formadoras de sangre -a partir de las cuales se forman las demás células sanguíneas- provenientes de un donante genéticamente similar, pero no idéntico. Generalmente se trata de un hermano, pero también puede tratarse de un donante no emparentado.

Hasta el momento, la cura del VIH-1 sigue siendo esquiva, con solo un caso reportado hace una década. Este es el conocido como el caso del "paciente de Berlín", el cual se sometió a un trasplante de médula de este tipo para el tratamiento de una leucemia mieloide aguda. Las células del donante poseían dos copias de una mutación llamada Δ32 en CCR5.

El CCR5 es un co-receptor para la infección por VIH-1. Dicho de un modo más simple, esto significa que CCR5 se adhiere a las células mediante el mecanismo en que lo hace el VIH-1, y por tanto, los portadores homocigóticos - en los que ambos alelos de un gen son iguales para la expresión de un caracter- de esta mutación, son resistentes a la infección por los virus del VIH-1, ya que este co-receptor se "ensambla" en el mismo lugar que el virus para infectar las células. Junto a cada uno de los trasplantes llevados a cabo, se administró al paciente irradiación corporal total, un tipo de radioterapia que se administra a todo el cuerpo.

El segundo caso en la historia de la medicina

A día de hoy no está claro qué parámetros del tratamiento o del paciente contribuyeron al que hasta el momento había sido el único caso documentado de remisión del VIH a largo plazo. Sin embargo, el segundo caso registrado de un paciente que experimenta remisión de una infección por VIH-1 después del trasplante de células madre acaba de darse a conocer en un artículo titulado "HIV-1 remission following CCR5Δ32/Δ32 haematopoietic stem-cell transplantation" y que se acaba de publicar en la revista Nature. No obstante los autores advierten que, aunque el paciente ha estado en remisión durante 18 meses, es demasiado pronto para decir que el paciente está "curado" del VIH.

El caso del paciente de Berlín, tuvo lugar hace 10 años, no obstante el tratamiento resultó muy agresivo y el enfoque nunca se ha reproducido con éxito. Ahora, el equipo liderado por Ravindra K. Gupta del University College London y sus colegas, acaba de demostrar la efectividad de una forma menos agresiva de este tratamiento en un paciente con VIH-1 a quien se le diagnosticó linfoma de Hodgkin avanzado en 2012.

Para tratar el cáncer, el paciente recibió un trasplante de células madre hematopoyéticas de un donante con dos copias del alelo CCR5Δ32. El paciente experimentó solo una reacción leve al trasplante de células madre. Los autores informan que el paciente se volvió homocigotico para CCR5Δ32 después del trasplante. La terapia con antirretrovirales se interrumpió después de 16 meses, y los autores confirmaron que el ARN del VIH-1 no era detectable y que el paciente ha permanecido en remisión durante 18 meses adicionales.

Los hallazgos demuestran que el "paciente de Berlín" no era una anomalía y brindan más apoyo para el desarrollo de enfoques dirigidos al CCR5 como una estrategia para la remisión del virus que provoca el temido síndrome de inmunodeficiencia humana.