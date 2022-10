Llega Optimus, el robot humanoide de Tesla

En el marco del el AI Day de 2022 de Tesla, Elon Musk ha presentado el primer prototipo de Optimus, al que la multinacional se refiere como “Bumble C”. Equipado con un paquete de baterías de 2,3kWh, demostró algunas de sus habilidades en el escenario, como andar o bailar sin perder la estabilidad. Además, Optimus ofrece conectividad WiFi y Long Term Evolution (LTE), un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad.

La compañía también está desarrollando su software de orientación espacial haciendo uso de su experiencia con el Tesla Autopilot, el conjunto de funciones de ayuda a la conducción ofrecido por Tesla que alcanza el Nivel 2 de automatización en la conducción de un vehículo.

El objetivo con Optimus es crear un robot capaz de realizar tareas laborales en las propias factorías de Tesla para, eventualmente, lograr comercializarlo por un coste de menos de 20.000 dólares a fin de que se use en otros entornos laborales. Incluso, más adelante, podría incorporarse para realizar tareas en el ámbito del hogar.

Imagen de la presentación del nuevo robo humanoide Optimus de Tesla. Foto: Tesla

¿Demasiadas expectativas?

Como de costumbre, Musk ha vendido su nuevo proyecto de forma rimbombante: “Con el tiempo podemos tener un tipo de androide como los de las películas de ciencia ficción como Star Trek The Next Generation. Podríamos programar el robot para ser menos robótico, más amigable, para aprender a emular a los seres humanos y sentirse muy natural.”

Habida cuenta de que la demostración no ha sido demasiado espectacular (Toyota y Honda han diseñado robots que se mueven con más agilidad) y que tecnológicamente aún andamos lejos de las promesas de Musk, quizá solo estamos ante un campaña de marketing orientada a los accionistas. No obstante, Tesla también ha sido capaz de protagonizar grandes avances, como su Model S, así que no debemos perder de vista los futuros progresos de Optimus.