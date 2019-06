El linaje de los Neandertales europeos podría ser más moderno de lo que se creía

Investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en Alemania, han recuperado algunas secuencias del genoma nuclear y mitocondrial de dos neandertales. Algunas proceden del fémur de un hombre descubierto en 1937 en la Cueva de Hohlenstein Stadel, en Alemania. Otras, del hueso maxilar de una niña neandertal hallada en 1993 en la Cueva de Scladina, en Bélgica. Qué tienen en común: que ambos vivieron hace alrededor de 120,000 años y por lo tanto, son anteriores a la mayoría de los neandertales cuyos genomas habían sido secuenciados hasta la fecha.

Los resultados se recogen en el estudio titulado Nuclear DNA from two early Neandertals reveals 80.000 years of genetic continuity in Europe publicado esta semana en la revista Science Advances, y plantean nuevas hipótesis sobre el origen de los últimos neandertales que habitaron en Europa y coexistieron en el tiempo y el espacio con el homo sapiens. Más información Neandertales, más humanos de lo que se creía

Los últimos neandertales podrían ser más modernos de lo esperado

Los neandertales ya habían llegado al oeste de Eurasia cientos de miles de años antes de que los humanos modernos migraran desde África por primera vez. De hecho, los antecesores de los neandertales probablemente abandonaron el continente africano hace al menos 430.000 años para extenderse por toda Europa, y el suroeste y centro de Asia.

Hasta el momento, una de las hipótesis barajadas por los antropólogos contemplaba que el linaje de los neandertales europeos más modernos podía tener su origen en estas migraciones tempranas. Sin embargo, ahora este nuevo estudio demuestra que dos de estos antiguos homínidos, los cuales vivieron en Europa hace 120,000 años, tenían una genética sorprendentemente similar a la de los neandertales que vivieron en un periodo mucho más tardío; los mismos que se extinguieron hace tan solo unos 40.000 años y cohabitaron en el continente europeo con los humanos modernos.

Así, hasta el momento las investigaciones realizadas habían sugerido que las poblaciones de neandertales europeas y asiáticas estaban fuertemente conectadas genéticamente. No obstante, al examinar y comparar el ADN nuclear y mitocondrial de estos dos individuos, con los de un tercero, el llamado Hombre de Altai, hallado en la cueva de Denisova, los investigadores han descubierto que los que fueron los primeros neandertales pobladores de Europa occidental están más estrechamente relacionados con los neandertales más modernos que habitaron la misma región hasta 80.000 años más tarde, que con sus parientes contemporáneos que vivían en Siberia y el resto de Asia, lo que sugiere que una nueva población de neandertales pudo haber sustituido a aquellos que ya estaban asentados en el continente con anterioridad.

"Los resultados son realmente extraordinarios y contrastan con la turbulenta historia de reemplazos y mezcla de poblaciones a gran escala que se observan en la historia humana moderna", dice Kay Prüfer, del departamento de Genética Evolutiva del Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva y autor principal del estudio.

Los investigadores también sugieren que los primeros neandertales europeos podrían haber heredado el ADN de una población aún no descrita. "Esta población desconocida podría representar una población neandertal aislada aún por descubrir, o podría ser de una población potencialmente más relacionada con los humanos modernos africanos", concluye Stéphane Peyrégne, co-autora del estudio y quién llevó a cabo los análisis de ADN.