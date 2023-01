No son pocas las ocasiones en que los mitos o relatos religiosos tienen su origen en las estrellas. Por ejemplo, hoy en el hemisferio norte, principalmente durante los meses de enero y febrero, es posible observar un cúmulo de 7 estrellas cercanas entre sí, azules y muy brillantes, conocidas como Las Pléyades.

En la mitología griega, las pléyades fueron las 7 hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione. Dícese que un día, mientras las Pléyades se encontraban en un lago, el cazador Orión se enamoró perdidamente de ellas y comenzó su implacable persecución. Al percatarse Zeus de tal cosa, para protegerlas de Orión, el dios del Olimpo las convirtió en palomas, con lo que estas volaron hacia el cielo hasta convertirse en las estrellas que hoy vemos en el firmamento.

Sin embargo, esto no iba a resultar un impedimento para Orión, quien en su obstinación por las jóvenes estaba dispuesto a perseguirlas más allá de la Tierra, por todo el cosmos. Fue entonces que Zeus, quien no podía permitirlo, decidió enviar un toro para que protegiera a las 7 muchachas del cazador.

Como decíamos, muchos de los mitos tienen su origen en las estrellas, y esta es la razón por la que a día de hoy, durante los meses de invierno en el hemisferio norte, podemos observar en el firmamento la constelación de Orión, seguida de izquierda a derecha por la constelación de Tauro y el cúmulo de Las Pléyades.

Del mismo modo que la mitología griega, la tradición cristiana tampoco está exenta de eventos que podrían tener una explicación astronómica, y quizá el más famoso de ellos sea el recogido por el evangelio de Mateo, en el que se narra la presencia de un astro en el cielo que guio a los Reyes Magos hasta el nacimiento del Salvador, Jesucristo: la conocida Estrella de Belén.

Pero ¿en qué consistió exactamente este fenómeno? ¿Se trata de una historia bíblica sin más o pudo tener fundamento en un evento astronómico? Gracias a la tecnología y a que los cuerpos celestes responden inequívocamente a las Leyes de Newton, hoy los astrónomos pueden "rebobinar" la posición de las estrellas para hacerse una idea su ubicación pasada en el firmamento y aventurarse a formular algunas hipótesis sobre que llevó a los Reyes Magos de oriente a dirigirse hacia Belén.

Un nacimiento anunciado por una estrella

Pese a que acabamos de celebrar que Jesús vino al mundo hace 2023 años, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que la fecha exacta del nacimiento de Cristo sigue siendo desconocida. De hecho, a día de hoy, los estudios más actuales al respecto sitúan la llegada al mundo del Rey de los Judíos en algún momento entre el 8 a.C. y el 1 a.C. Es más, en la misma Biblia se narra que este hecho se produjo en "una época en que los pastores dormían al raso", revelando que fuera bastante improbable que tuviera lugar durante el mes de diciembre.

La llegada al mundo del Rey de los Judíos tuvo que producirse en algún momento entre los años 8 a.C. y 1 a.C

Así, esta ventana de tiempo ofrece a los astrónomos algunas pistas: la Estrella de Belén ha de hacer referencia a algún fenómeno astronómico acontecido durante estos 7 años y hubo de ser perceptible durante los meses de verano en Oriente Medio.

Una de las primeras opciones barajadas, quizá la más intuitiva, es que se tratara de un cometa. Sin embargo, según los registros, el cometa más cercano a la fecha del nacimiento de Jesús fue el famoso cometa Halley, el cual, sin embargo, visitó la Tierra en el año 12 a.C. Además, los cometas por aquella época eran considerados señales de mal augurio, por lo que resulta aún más improbable que este fuera contemplado como una señal divina de la llegada a la Tierra del hijo de dios.

Otra de las posibles explicaciones sugiere que la Estrella de Belén pudo ser en realidad una supernova, es decir, la explosión de gran magnitud que acompaña a la muerte de algunas estrellas. Las supernovas, de hecho, son susceptibles de emitir luz durante días e incluso semanas, lo que podría haber dado lugar a la creencia de que una nueva estrella habría nacido en el cielo. Sin embargo, los registros vuelven a refutar esta otra hipótesis, ya que supernova más cercana de la que se tenga información tuvo lugar unos 185 años después del nacimiento de Jesús.

Foto: iStock

Otro de los fenómenos que podrían explicar la aparición de un punto brillante en el cielo que anunciara el advenimiento de Cristo se produjo en el año 6 a.C. y fue propuesto ya en el siglo XVI por Johannes Kepler. El evento al que el astrónomo y matemático hizo referencia fue la conjunción entre Júpiter, Saturno y la Luna, el cual supuso que podría haber brillado con tan intensidad en el cielo como para ser considerado la señal que puso en camino a los Reyes de Oriente. Hoy, no obstante, cálculos muchos más aproximados de la posición de los planetas del sistema solar a los que Kepler no pudo tener acceso, parecen indicar que los gigantes del sistema solar, en realidad, no se aproximaron tanto como para brillar con una intensidad excepcional sobre los demás astros.

La última de las hipótesis barajada atañe a Sirio, cuya luminosidad a finales de diciembre domina el cielo junto a la Luna. Sirio de hecho, es una estrella con el doble de la masa de nuestro Sol y que supera su brillo hasta 20 veces. Identificable a la izquierda del cinturón de Orión, según algunos astrónomos fue esta estrella, denominada "Sirius" en latín, "aquella que brilla", la que guio a los Reyes de Oriente hacia Belén, algo que parece respaldado por el hecho de que durante siglos, la misma sirvió a los navegantes para orientarse en el hemisferio norte durante la noche.