El kilo ha muerto ¡Larga vida al kilo!

Esta balanza comenzó a funcionar a principios de 2015 en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense en Gaithersburg Maryland, midió la constante de Planck con una precisión de 13 partes por millardo en 2017, lo cual fue lo suficientemente preciso para ayudar con el redefinición del kilogramo de 2019.

Foto: Jennifer Lauren Lee / U.S. National Institute of Standards and Technology