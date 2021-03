Una investigación sobre enfermedades cerebrales revela diferencias entre sexos

Según una nueva investigación llevada acabo por científicos de la universidad de Maryland, las diferencias entre las barreras hematoencefálicas de hombres y mujeres puede condicionar la incidencia y gravedad de varias enfermedades mentales. El estudio ha sido publicado esta semana en la revista APL Bioengineering bajo el título Sex differences in the blood-brain barrier and neurodegenerative diseasea y en él, sus autores destacan una creciente evidencia que sugiere que las diferencias sexuales juegan un papel importante en la forma que los pacientes responden a enfermedades cerebrales como a la esclerosis múltiple, las enfermedades de las neuronas motoras y otras dolencias cerebrales.

"He trabajado con células vasculares durante 20 años y hasta hace unos 5 años, si me hubieras preguntado si el sexo de mis células importaba, te habría dicho que no", explica Alisa Morss Clyne, directora del Laboratorio de Cinética Vascular de la Universidad de Maryland. "En ese momento comenzamos a trabajar en un estudio muy complicado en el que teníamos grandes complejos de datos y estos eran muy caóticos" continúa. "Entonces separamos los datos de las células por sexo, y todo empezó a tener sentido. Fue un despertar para mí darme cuenta de que debíamos aplicar ese enfoque", añade.

Desde el año 2020, Se estima que 5,8 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer, otro millón con la enfermedad de Parkinson, 914.000 con esclerosis múltiple y 63.000 con algunas de las enfermedad de las neuronas motoras, entre las que se incluyen la esclerosis lateral amiotrófica o la atrofia muscular progresiva . Estas enfermedades tienen lugar cuando las células nerviosas del cerebro y el sistema nervioso dejan de funcionar y, en última instancia, mueren.

La barrera hematoencefálica puede ser más fuerte en las mujeres que en los hombres, y en ambos casos se conforman y comportan de manera diferente

Los cambios según este estudio están asociados con la ruptura de la llamada barrera hematoencefálica, una pequeña capa de células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro, cuya gran impermeabilidad evita intercambio de sustancias entre el cerebro y la sangre, protegiendo al primero.

La revisiónpublicada ha mostrado diferencias significativas en las barreras hematoencefálicas de hombres y mujeres. Así, algunas de las investigaciones sugieren que la barrera puede ser más fuerte en las mujeres que en los hombres, y que en ambos casos se conforman y comportan de manera diferente, lo que podría dar una posible explicación a las diferencias ya conocidas en la incidencia de estas enfermedades en ambos sexos, como que la enfermedad de Alzheimer es más prevalente en mujeres mayores que en hombres, mientras que el Parkinson afecta a los hombres con más frecuencia y tiende a hacerlo de manera más grave. Los autores esperan que su artículo sirva como un recordatorio para los investigadores de que tener en cuenta las diferencias entre sexos conduce a mejores resultados.