Los IG Nobel de 2021 premian los descubrimientos más descabellados

La Universidad de Harvard acoge cada año unos premios que galardonan aquellas investigaciones más absurdas o rocambolescas del mundo científico. Los IG Nobel (así llamados como consecuencia del resultado de la pronunciación conjunta de dos palabras (IG y Nobel), que, al pronunciarlas juntas, podrían traducirse en español como 'innoble’), se entregaron este año en una ceremonia tradicional en la que, como de costumbre, se cierra con el lema "si no ganaste un premio esta noche, y especialmente si lo hiciste, mejor suerte el próximo año”.

Los galardones, antagonistas a las distinciones de la Academia Sueca, pretenden, según afirma el editor y cofundador de la revista de humor científico Annals of Improbable Research, Marc Abrahams, “hacer reír y, después, pensar”.

La presente edición cuenta con galardonados de todos los gustos, desde la musicalidad de los maullidos de los gatos hasta rinocerontes invertidos o cucarachas submarinas. Los galardonados se llevaron a su casa un premio consistente en una nada suculenta cantidad en metálico de 10 trillones de dólares de Zimbabwe (una moneda obsoleta y de escaso valor (175 trillones equivalen a 5 euros al cambio. He aquí algunos de los premios más destacados.

Premio de Biología: interpretación de los maullidos

El premio de biología fue otorgado a una serie de estudios sobre los ronroneos, gorjeos maullidos y otros sonidos que hacen los gatos para comunicarse con los humanos. Susanne Schötz, investigadora de vocalizaciones de la Universidad de Lund (en Suecia), lleva trabajando desde 2011 investigando el lenguaje de los gatos para desvelar qué quieren decir los felinos cuando maúllan. Para ello recogió 538 vocalizaciones de tres gatos domésticos que luego utilizó en un estudio pionero de fonética para probar algunos métodos de grabación y análisis utilizados normalmente con el habla humana. La investigadora concluyó que los gatos podrían ser capaces de procesar información paralingüística -quizás incluso lingüística- a través de la combinación de diversos tipos de vocalizaciones y entonaciones.

Premio al Transporte: Traslado de rinocerontes boca abajo

Aunque parezca un chiste, el traslado de rinocerontes es un auténtico quebradero de cabeza para los conservacionistas, pues una mala planificación puede dar al traste con la operación. El galardón del premio al transporte recayó este año en el estudio The pulmonary and metabolic effects of suspension by the feet compared with lateral recumbency in immobilized black rhinoceroses (diceros bicornis) captured by aerial darting. Los efectos pulmonares y metabólicos de la suspensión por los pies en comparación con el recumbimiento lateral en rinocerontes negros (Diceros bicornis) inmovilizados y capturados mediante dardos aéreos. Una investigación sobre los efectos del transporte aéreo en animales narcotizados. Concluyeron que la mejor manera de trasladar a un rinocerontes en helicópteros es boca abajo, y hay pocas diferencias en función de cómo se manipulan, lo más importante es qué productos se utilizan para su sedación.

Premio de Entomología: guerra entre el hombre y la cucaracha

El premio de entomología ha sido dedicado a un estudio en el que se ha puesto de relieve una de las relaciones más tensas escarbó en los archivos en busca de un estudio de 1971 titulado "Un nuevo método de control de cucarachas en los submarinos". El comandante retirado de la Armada estadounidense John Mulrennan Jr. recibió el galardón por desarrollar una nueva técnica para deshacerse de las cucarachas en los submarinos de la Armada: utilizando un pesticida llamado diclorvos, (tras comprobar, eso sí, que el óxido de etileno utilizado anteriormente era tóxico). "La Armada se alegró en su momento", señaló en su discurso de aceptación, aunque no sabe si sigue utilizando su técnica.

Premio de Medicina. ¿Puede el sexo aliviar la congestión nasal?

La distinción ha recaído esta vez en una investigación internacional alemana, turca y británica que demuestra que el orgasmo puede ser igual de efectivo que los fármacos a la hora de descongestionar la nariz y mejorar la respiración nasal hasta una hora después del encuentro sexual. El trabajo fue publicado en la revista especializada Ear, Nose & Throat Journal. Nota: (para los que quizá estén pensando en cambiar de tratamiento, advertir que los efectos solo duran como mucho una hora después del acto. Eso sí, no se observan contraindicaciones destacadas).

Otros premios destacados fueron el de Física, por una investigación que arroja luz sobre por qué cuando nos encontramos entre una multitud de personas no chocamos los unos contra los otros, o el de Ecología, concedido a un análisis genético sobre las bacterias presentes en los chicles pegados en el suelo de distintos países, una investigación liderada por el investigador español Manuel Porcar, del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio, de la Universitat de València-CSIC (Paterna), y de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence.